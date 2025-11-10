11월 15일 은평구청에서 특강·상담 진행…입시정보격차 해소 기대 12일까지 은평배움모아 통해 참가자 380명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 한국교육방송공사(EBS)와 협력해 오는 15일 은평구청에서 ‘EBS와 함께하는 은평구 입시전략설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 공교육 기관인 EBS와의 파트너십을 통해 신뢰도 높은 입시 정보를 제공, 사교육 의존도를 낮추며 교육격차를 해소하기 위해 마련됐다.

수험생들의 입시전략을 위해 프로그램은 ▲2027학년도 입시 대비 학습전략 특강 ▲2026학년도 정시 대비 1:1 특별 대입 상담 총 두 가지로 구성된다. 상담은 80명을 대상으로 한다.

특강은 이날 오후 2시부터 5시까지 은평구청 5층 은평홀에서 진행된다. 특강에서는 현재 고2 학생 300명을 대상으로 EBS 대표강사 2명이 수능과 내신 국어 학습전략을 설명하고 2027학년도 대입 지원 전략을 안내한다.

1:1 특별 대입 상담은 은평구청 6층 기획상황실에서는 오후 2시부터 6시까지 EBS 진학상담 전문교사 10명이 고3 학생과 N수생 80명을 대상으로 수능 성적에 기반한 1:1 맞춤형 상담을 제공한다.

참가하려면 오는 12일 오후 6시까지 ‘은평배움모아’ 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 선착순 접수이며, 참가비는 무료다.

자세한 내용은 은평구청 시민교육과 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “EBS라는 공신력 있는 교육기관과의 협업을 통해 양질의 입시 정보를 제공, 학생·학부모에게 입시에 대한 불안감을 낮추는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 은평구는 교육 선도 지역으로서 학생과 학부모를 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진할 것“이라고 말했다.