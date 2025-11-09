향토 시민 활동가로서 큰 발자취 남겨

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천에서 오랜 기간 시민운동에 투신해 온 장채열 전남동부지역사회연구소(약칭 ‘동사연’) 장채열 이사장이 지병으로 끝내 별세했다. 향년 62세.

전남진보연대와 순천시민사회단체는 ‘꿈꾸는 자치일꾼 장채열 민주시민사회장례위원회’를 준비하며 “순천 시민운동의 버팀목이었던 장채열 이사장이 9일 오후 3시 35분경 성가롤로병원에서 영면에 들었다”고 밝혔다.

장 이사장은 투병 중에도 지난해 ‘윤석열 퇴진 순천시민행동’ 공동대표로 참여해 촛불집회를 지원했으며, 올해 추석 전까지도 ‘생태도시 순천’을 위한 시민실천운동으로 ‘수세미 포럼’을 열어 천연 수세미를 시민들에게 보급하는 활동을 이어왔다.

그러나 갑작스러운 병세 악화로 투병 생활을 이어오다 파란만장한 삶을 마감했다.

고흥군 출신으로 교육자 집안의 장남으로 태어난 장채열 이사장은 1980년 전남고 3학년 재학 중 광주 5·18민주화운동을 직접 겪으며 1981년 전남대학교에 입학한 뒤 학생운동에 참여하면서 민주화 운동의 길로 들어섰다.

1983년 5월 11일 전남대 도서관 옥상에서 ‘반파쇼 민주화 투쟁 학우의 외침’을 배포하며 시위를 주도해 집시법 위반 혐의로 징역 1년을 선고받고 첫 번째 수감생활을 했다.

1984년 출소 후 지역운동의 필요성을 절감하고 여수로 내려가 활동하던 중 국가보안법 위반 혐의로 다시 징역 1년을 선고받으며 두 번째 수감생활을 했고 민주화 이후 사면되어 민주화운동 유공자로 지정받았다.

1987년 순천에 정착한 그는 ‘순천민주청년회’를 창립하고 사무국장과 회장을 역임하며 지역 민주화운동의 기틀을 마련했다.

1989년에는 ‘전남동부지역사회연구소(동사연)’를 설립해 여순사건 증언 채록, 골재 채취장으로 변질될 뻔한 순천만 갯벌 보전운동, 조례저수지 매립 반대를 통한 호수공원화, 순천역 앞 화상경마장 입점 저지, 도시재생 천막포럼, 한얼답사회 등 다양한 대안적인 시민운동을 주도했다.

그는 진보와 보수를 넘어 시민사회 전체를 아우르며 지역 운동의 새로운 방향을 제시한 실천적 활동가였다.

장 이사장의 삶은 5·18 정신의 계승과 주민 주권, 그리고 자치 실현을 위한 한결같은 실천의 여정이었다.

그는 생전에 “그럼에도 불구하고 지방자치”라고 강조하며 “변방에서 중심부를 흔들어야 한다”는 말을 자주 했으며 시민이 주인이 되는 지방자치를 꿈꾸어 왔다.

유족으로는 학생운동과 노동운동, 청년운동 그리고 순천YMCA에서 평화학교 교사와 사무차장으로 평생 함께해 온 동지인 부인 김선숙 씨와 자녀 찬욱·지영 씨가 있다.

빈소는 조례동 성가롤로병원 장례식장에 마련됐으며, 추모의 밤은 10일 저녁 7시 30분 빈소에서 거행되며, 발인은 11일 오전 8시 노제는 오전 9시에 순천YMCA(장천동 78-3)에서 거행될 예정이다.