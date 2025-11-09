[헤럴드경제=조범자 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 역대 KBO리그 사령탑 최고 대우로 재계약했다.

LG 구단은 9일 “염경엽 감독과 3년 최대 30억원(계약금 7억 원·연봉 총 21억 원·옵션 2억 원)에 재계약했다”고 발표했다.

LG 역사상 처음으로 두 차례 통합우승을 일군 염 감독은 KBO리그 최초로 감독 몸값 30억원 시대도 열었다. 종전 최고 기록은 2020년 두산 베어스와 3년 28억원에 계약한 김태형 현 롯데 자이언츠 감독이다.

염 감독은 또 1995년 故 이광환 전 감독, 1999년 천보성 전 감독에 이어 역대 세 번째로 재계약에 성공한 LG 사령탑이 됐다. 2000년대 들어 LG와 재계약한 사령탑은 염경엽 감독이 처음이다.

염 감독은 구단을 통해 “역대 최고 대우를 해주신 구단주님, 구단주 대행님, 사장님, 단장님께 감사하다. 아낌없는 사랑을 보내주신 팬들 덕분에 다시 한번 KBO리그 최고 인기 구단인 LG 트윈스 감독을 맡을 수 있게 됐다”며 “두 번의 통합우승에 만족하지 않고, 앞으로도 지속해 우승에 도전할 수 있는 전력을 갖춘 팀을 목표로 해 LG 트윈스가 명문 구단으로 나가는 데 일조하겠다”라고 말했다.

염 감독은 2022년 11월 계약 기간 3년, 계약금 3억원, 연봉 5억원, 옵션 3억원을 합해 총액 21억원에 LG 지휘봉을 잡았다.

염 감독은 부임 첫해인 2023년에 86승 2무 56패를 거둬 정규시즌 우승을 차지했고 한국시리즈에서도 승리했다. LG는 1994년 이후 무려 29년 만에 통합우승의 꿈을 이뤘다. 염 감독도 무관의 한을 풀었다.

2024년에는 정규시즌을 3위(76승 2무 66패)로 마치고 플레이오프(PO)에서 삼성 라이온즈에 고배를 들었다.

올해에는 85승 3무 56패로 정규시즌 1위를 차지하고 한국시리즈에서도 우승 트로피를 들었다. 올시즌엔 선수 기용 폭을 넓히며 “성적과 육성을 모두 잡았다”는 평가를 받았다.