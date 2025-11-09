광주시, 10일부터 디지털온누리상품권 20% 할인

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시는 소상공인시장진흥공단 광주전남제주지역본부, 한국조폐공사와 함께 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 ‘디지털온누리상품권 환급 지원행사’를 오는 10일부터 12월 31일까지 7주간 진행한다.

이번 행사는 침체된 내수경기를 살리고, 지역경제의 선순환 구조를 강화하기 위한 소비환원형 정책의 일환이다.

행사 기간 광주지역 온누리상품권 가맹점에서 1만원 이상을 결제한 소비자는 결제액의 10%를 디지털온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 회차별 최대 환급 한도는 1인당 2만원이다.

이에 따라 기존 10% 선할인에 시의 10% 환급 지원이 추가돼 소비자에게 총 20%의 실질 할인 혜택이 제공된다.

환급은 결제금액 1만원 이상부터 1000원 단위로 적용되며(1000원 미만 절사), 각 회차 종료 후 약 10일 뒤부터 디지털온누리 앱의 ‘선물하기’ 기능을 통해 순차적으로 지급된다.

행사는 총 7회차로 운영되며, 매주 월요일부터 일요일까지를 한 회차로 구분한다.

단, 마지막 회차(7회차)는 행사 종료일인 12월 31일에 맞춰 10일간 진행된다. 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

광주시는 골목상권현장지원단 운영 등을 통해 골목형상점가 지정 확대를 추진 중이다. 10월 말 기준 골목형 상점가는 580개소, 온누리상품권 가맹점은 2만8377곳으로, 지난 6월 말 대비 118% 증가했다.

주재희 시 경제창업국장은 “이번 환급행사가 전통시장과 골목형상점가의 활성화를 이끌어내고, 소상공인 매출 회복에 기여할 것으로 기대한다”며 “시민들이 디지털온누리상품권을 적극 활용해 지역경제에 활력을 불어넣어 주길 바란다”고 말했다.