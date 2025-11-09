12월 2일 해누리타운 2층 ‘2026 노인일자리사업 설명회’ 개최...노인일자리 우수참여자 16명 표창 및 내년도 일자리사업 소개·참여방법 안내 이달 21일까지 사전접수, 행사 당일 현장 참여도 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]# “양천구민의 발이 되는 공공자전거 따릉이를 제 손으로 관리한다는 게 자부심입니다. 얼마 전 한 청년이 ‘덕분에 안전하게 출퇴근한다’며 인사를 해줬을 때 정말 행복했어요. 노인일자리에 참여하며 ‘일하는 보람’을 다시 느낍니다”(양천구 노인일자리 참여자 송○○, 천○○ 어르신)

양천구(구청장 이기재)는 어르신들에게 다양한 일자리 정보를 제공하고 활발한 사회참여를 돕기 위해 ‘2026 노인일자리사업 설명회’를 오는 12월 2일 오후 해누리타운(2층)에서 개최한다.

이번 설명회는 양천시니어클럽이 주관하고 관내 노인일자리사업 수행기관 10개소가 공동으로 참여한다. 지역 어르신 1,000여 명을 대상으로, 노인일자리에 관심 있는 60세 이상 구민 누구나 참여할 수 있다.

행사는 ▲1부 ‘2025년 성과공유회’ ▲2부 ‘2026년 노인일자리사업 설명회’로 구성된다. 1부에서는 지난 한 해 사업 성과를 공유하고, 우수 참여자 표창이 진행될 예정이다. 이날 표창 대상자에는 시니어승강기안전단으로 지하철 역사 내 근무하면서 승강장 틈 사이로 휴대전화를 분실한 시민에게 도움을 준 오태길 님(76세) 등 16명이 포함됐다.

2부에서는 내년도 노인일자리 사업 방향과 참여 절차를 안내한다. 어르신들의 안전과 원활한 진행을 위해 3회차(각 40분, 회당 300명)로 나누어 운영된다.

부대행사도 다채롭다. 행사장 로비에서는 ▲수행기관별 일자리 상담 ▲노인일자리 생산품 전시·판매 ▲증명사진 촬영 ▲건강상담 등이 함께 진행돼 실질적 도움이 되는 정보와 체험 기회를 제공한다.

행사 참여를 원하는 어르신은 이달 21일까지 양천시니어클럽 또는 QR코드를 통해 사전 신청할 수 있으며, 행사 당일 현장 접수도 가능하다.

구는 어르신들의 경제적 자립과 사회참여 확대를 위해 노인일자리 사업을 지속 확대하고 있다. 올해는 경로당 중식도우미, 디지털 안내사(키오스크 도우미) 등 3500여 개 맞춤형 일자리를 운영했으며, 내년도 사업 참여자 모집은 12월 중 진행될 예정이다.

이기재 양천구청장은 “이번 설명회가 어르신들이 일과 사회활동을 통해 보다 활기차고 생산적인 노후를 설계하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 어르신들이 열심히 일하고 성취감을 느낄 수 있도록 노인일자리 양적·질적 확대를 위해 다각적으로 노력하겠다”고 전했다.