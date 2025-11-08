8월 트럼프 상호관세 부과 이후 줄었다

[헤럴드경제=김희량 기자] 베트남의 지난달 수출이 소폭 줄어든 가운데 대미 수출이 석 달 연속 감소하며 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 영향이 나타나고 있다.

8일(현지시간) 베트남 통계청(GSO)에 따르면 지난달 베트남 수출은 420억5000만 달러(약 61조3000억원)로 전월보다 1.5% 감소했다.

전년 동기와 비교하면 17.5% 증가했지만 블룸버그 통신이 집계한 시장 전망치인 19.5% 증가에는 미치지 못했다.

특히 대미 수출은 134억 달러(약 19조5000억원)로 2.2% 감소, 지난 8월부터 석 달 연속 감소했다. 또 지난 9월(-1.4%)보다 감소세가 가팔라진 게 눈길을 끈다.

지난 8월 7일 트럼프 행정부는 베트남산 수입품에 대해 20%의 상호관세를 부과하고 있다.

가장 큰 타격 받은 건 미국 시장 의존도가 큰 휴대폰의 대미 수출이다. 15.2% 급감했다. 베트남에서 미국으로 휴대폰을 가장 많이 수출하는 기업은 삼성전자인 만큼 한국도 예의주시할 수밖에 없다.

또 섬유·의류 대미 수출은 7% 줄었지만 반면 신발 대미 수출은 15% 늘었다.

수출이 주춤하면서 10월 무역흑자는 약 26억 달러(약 3조7900억원)로 전월(28억5000만 달러)보다 감소했다.

연초부터 10월까지 누적 무역흑자도 195억6000만 달러(약 28조5000억원)로 전년 동기(231억8000만 달러)보다 16% 줄었다.

또 같은 기간 주요 부품·소재 등 수입원인 중국에 대한 무역적자는 939억 달러(약 137조원)로 39% 증가했다.

한편 베트남은 지난달 26일 트럼프 미 대통령의 말레이시아 방문을 계기로 미국과 관세 등 무역 협상의 큰 틀에 합의를 이뤄냈다.

이에 따라 베트남은 거의 모든 미국산 상품에 대해 최혜국 대우를 제공하고 미국은 일부 선별된 베트남산 상품에 대해 무관세를 적용하게 됐다. 세부 내용에 대해서는 수주 내로 협상이 마무리될 예정이다.

팜 부 탕 롱 호찌민시증권 수석이코노미스트는 “내년 수출 증가율은 한 자릿수, 아마도 7∼8% 정도로 둔화할 것으로 예상된다”면서 “이는 미국 관세의 전반적인 영향을 고려하면 수용 가능한 수준”이라고 블룸버그에 전했다.