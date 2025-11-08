11월 첫주 1685.6원…서울은 1761.2원 기록

[헤럴드경제=김희량 기자] 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 지난주에 이어 2주 연속 올랐다.

8일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 첫째 주(3∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 1685.6원으로 지난주보다 L당 19.1원 올랐다.

서울은 전주 대비 29.2원 상승한 1761.2원을 기록해 가장 높았고 대구는 17.7원 오른 1657.2원으로 가장 낮은 가격을 보였다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1693.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1655.5원으로 가장 낮게 집계됐다.

경유의 평균 판매 가격은 전주 대비 26.5원 오른 1568.2원을 기록하며 2주 연속 올랐다.

이번 주 국제유가는 시장 내 공급 과잉 우려 심리와 달러화 강세 등으로 하락했으나 OPEC+의 2026년 1분기 증산 보류 결정으로 제한적인 하락 폭을 보였다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 0.6달러 내린 65.6달러로 집계됐다.

국제 휘발유 가격은 0.8달러 하락한 78.7달러, 국제 자동차용 경유는 0.9달러 오른 94.1달러로 파악됐다.

국제유가 변동은 국내 주유소 가격에 반영되기까지 통상 2∼3주가량 시차가 발생한다.

대한석유협회 관계자는 “10월 말 국제 석유 제품과 환율이 모두 오른 데다가 유류세 인하율 축소분이 계속 반영될 가능성이 있어 다음 주 국내 주유소 가격도 상승할 전망”이라며 “휘발유보다 경유가 더 강세일 수 있다”고 말했다.