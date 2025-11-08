[헤럴드경제=김희량 기자] 일본 부동산 업체 미쓰비시지소가 2030년까지 미국에 데이터센터 14동을 건설한다고 현지 언론이 전했다.

8일 니혼게이자이신문(닛케이) 보도에 따르면 미쓰비시지소는 해당 데이터센터를 위해 1800억엔(약 1조7000억원)을 투자하고 관련 총사업비는 2조3000억엔(약 22조원)으로 전망됐다.

데이터센터 개발과 운영은 미쓰비시지소 산하 미국 부동산 운용회사인 TA 리얼티가 맡는다.

미쓰비시지소는 이미 미국 동부 버지니아주에 데이터센터 1동을 준공한 바 있다. 향후 버지니아주, 조지아주, 일리노이주 등지에 데이터센터를 추가로 세울 예정이다.

닛케이는 데이터센터 14동의 전력 용량 합계는 약 2800㎿(메가와트)로 도쿄에서 가동 중인 시설의 2.5배에 이른다고 덧붙였다.

미쓰비시지소는 아마존닷컴이나 구글 등 미국 클라우드 사업자를 유치할 것으로 보인다. 이미 2∼3동은 미국 정보통신(IT) 기업 관련 업체의 입주가 결정된 것으로 전해졌다.

닛케이는 “일본 내 부동산 개발은 자재 비용, 인건비 등이 늘어나 공사 지연과 차익 축소 등으로 사업 환경이 악화하고 있다”며 “데이터센터는 생성형 인공지능(AI)의 급속한 보급으로 건설이 이어지고 있다”고 짚었다.