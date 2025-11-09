‘고물가로 민심 떠났다’ 진단 나온 선거 참패 후 트럼프 “추수감사절 물가 25% 낮췄다” 자랑 알고보니 조사 품목 작년의 절반 수준

[헤럴드경제=도현정 기자]“월마트에 따르면 트럼프 집권 하의 2025년 추수감사절 물가는 바이든 집권시기인 2024년 보다 25% 낮다. 내(가 제공하는) 비용은 모든 면에서 민주당보다 낮다, 특히 기름과 가스는! 그러니 민주당이 말하는 ‘생활물가’ 이슈는 끝이다! 거짓말 그만해라!”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글이다. 이 게시글은 뉴욕시장 선거와 버지니아·뉴저지 주지사 선거에서 공화당이 완패한 직후 ‘항변’ 형태로 올린 것이다. 정계에서는 공화당의 선거 패배 원인이 트럼프 2기 행정부의 경제 실책으로 ‘생활물가’가 올라가면서 이에 분노하고 실망한 이들이 민주당 지지로 돌아섰기 때문이란 분석이 지배적이었다. 트럼프 대통령은 마침 나온 월마트의 추수감사절 물가 비교 자료를 들어 ‘생활물가’가 오른 것이 아니라며 경제 실책론을 부인한 것이다.

그러나 트럼프 대통령이 전임자보다 물가를 낮췄다며 자랑한 경제 성과는 비교 과정에서의 오류인 것으로 드러났다.

앞서 존 퍼너 월마트 CEO는 성명에서 ‘2025년 홀리데이 밀(명절 식사)’ 가격이 총 40달러(약 5만원)로, 55달러였던 2024 홀리데이 밀 비용보다 25% 저렴하다고 밝혔다. 진보·중도 자유주의 성향의 잡지 더 뉴 리퍼블릭의 분석에 따르면 월마트의 홀리데이 밀 품목은 작년과 올해가 구성이 다른 것으로 나타났다.

‘2025년 홀리데이 밀(명절 식사)’은 15개 품목으로 구성됐다. 그러나 ‘2024년 홀리데이 밀’에는 29개 품목이 포함됐었다. 작년에 가격 조사 품목이었던 피칸 파이, 크랜베리 소스, 휘핑크림, 미니 마시멜로, 콘 머핀 믹스, 고구마, 셀러리, 양파 등의 재료가 올해 조사에는 빠졌다. 조사 품목 수를 작년의 절반 수준으로 줄여놓고, 작년보다 명절 물가를 낮췄다는 식으로 홍보한 것이다.

작년과 올해 동일하게 가격 조사 대상에 들어간 품목들 중에서도 오류가 있었다. 작년에는 유명 브랜드 제품이었던 식품 다수가 올해 조사에서는 월마트 자체 브랜드(PB) 상품으로 바뀌어 들어갔다. 대형마트의 PB 제품은 대체로 유명 브랜드 제품보다 가격이 저렴하다.

월마트 웹사이트에 표시된 가격 기준으로 보면 2024 홀리데이 밀은 8인분 기준 55달러(약 7만7000원)로, 1인당 7달러가 약간 안되는 가격이다. 작년과 동일한 구성품을 올해 가격으로 구매하면 실제 비용은 판매세를 제외하고 전체 53달러 가량이다. 전년과 큰 차이가 없다.

트럼프 대통령의 게시글은 선거 패배 책임을 회피하려는 의도로 보인다. 트럼프 대통령은 지난 5일(현지시간) 공화당 의원들과 가진 회의에서 승리하려면 자신의 경제적 성과를 강조해야 한다고 주장한 것으로 전해졌다. 그러나 투표결과 유권자들은 트럼프 정책 심판론에 기울었다. 장바구니 물가 상승을 부른 관세정책과 사상 최장 기간인 연방정부 셧다운(일시적 업무중지)으로 인해 공무원들이 급여도 못받는 상황은 민주당 후보들의 공화당 공격에 도움을 줬다는 분석이다.