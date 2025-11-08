‘동유럽의 트럼프’ 오르반 가리 총리에 힘 실어준 트럼프 루마니아 주둔 미군 감축 질문엔 “총 숫자 그대로지만 재배치”

[헤럴드경제=김희량 기자] 유럽과 인도 등에 러시아산 에너지 수입 중단을 촉구해 온 도널드 트럼프 미국 대통령이 헝가리에 대해서는 예외적으로 1년간 용인해 주기로 했다.

AFP 통신는 미국은 7일(현지시간) 백악관에서 열린 헝가리와의 정상회담 후 헝가리의 러시아산 유류와 가스 수입에 대해 1년간 제재 예외를 허용키로 했다고 보도했다.

보도에서 백악관 당국자는 헝가리는 미국산 액화천연가스(LNG) 6억달러(약 8600억원) 상당을 구입하기로 약속했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 오르반 빅토르 헝가리 총리와의 오찬 회담에서 헝가리의 러시아산 에너지 수입과 관련한 기자들 질문에 “그(헝가리 총리)로서는 (러시아 외) 다른 지역에서 원유와 가스를 확보하는 것이 힘들 것”이라며 “(예외 적용을) 살펴보고 있다”고 답했다.

트럼프 대통령은 그동안 러시아에 우크라이나 전쟁을 끝낼 것을 압박하는 한편, 유럽 등의 러시아산 원유 구입이 러시아의 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다면서 이를 중단하도록 압박해왔다. 인도에 대해서는 러시아산 원유 구입을 이유로 고율 관세를 적용한 게 대표적이다.

그랬던 트럼프 대통령이 헝가리에 대해 예외 적용 검토를 언급한 것은 ‘동유럽의 트럼프’로 불리는 오르반 총리에게 힘을 실어주기 위함이라는 분석이 나온다.

헝가리는 나토(NATO·북대서양조약기구)와 유럽연합(EU) 회원국이지만, 러시아산 원유와 가스에 대한 에너지 의존도가 높다. 헝가리가 드루즈바 송유관을 통해 러시아로부터 공급받는 물량은 전체 원유 수요량의 64%에 달한다.

트럼프 대통령은 “헝가리는 바다가 없고 항구도 없어서 어려운 문제를 안고 있다”며 “헝가리는 (유럽 국가들과) 다른 위치에 있다”고 설명했다.

그러면서 “유럽 다수 국가는 그런 문제를 갖고 있지 않다. 그들은 러시아로부터 석유와 원유를 많이 산다”며 “나는 그것에 매우 불편함을 느낀다”고도 했다.

트럼프 대통령은 내년 4월 총선을 앞두고 재선을 노리는 오르반 총리에 대해 “훌륭한 지도자”라며 “그를 지지할 것”이라고 힘을 실어줬다.

특히 오르반 총리의 고강도 이민 단속 정책을 높게 평가하며 “유럽은 이민 문제에서 엄청난 실수를 저질렀지만, 그는 이민 문제에서 실수하지 않았다”고 언급했다.

트럼프 대통령은 앞서 예고했던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담이 무산된 데 대해 “그들은 단지 (전쟁을) 아직 끝내고 싶어 하지 않는다”고 했다.

트럼프 대통령은 루마니아 주둔 미군 감축 여부에 대해 “총 숫자는 그대로지만 우리는 사람들을 여기저기 재배치한다”면서 “나는 루마니아 사람들을 좋아하고 훌륭한 사람들이라 생각한다”고 덧붙였다.

이 자리에 함께한 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관은 “루마니아에 병력이 계속 남아 있을 것”이라며 “다만 병력을 어떻게 순환 배치할지, 규모가 얼마가 될지에 약간의 변화가 있을 것”이라고 했다.

앞서 루마니아 국방부는 지난달 29일 자국과 다른 동맹들이 “미국의 유럽 주둔 감축 결정을 통보받았다”고 밝혔다고 로이터 통신 등이 전했다. 나토 유럽 회원국이 미국의 유럽 병력 감축 사실을 공식적으로 인정한 것은 이번이 첫 사례다.

트럼프 대통령은 민주당의 ‘고물가’ 공세에 대한 반박도 멈추지 않았다.

그는 “민주당이 잘하는 게 몇 가지 있는데, 부정 선거를 하고 사람들을 속이는 것”이라며 “바이든 행정부는 48년 만에 가장 높은 인플레이션을 기록했고, 우리는 바이든 정부 때보다 훨씬 더 낫다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 또 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)을 중단하기 위해 공화당이 민주당의 필리버스터를 강제 종결시켜야 한다고 거듭 강조했다.