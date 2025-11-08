제품 판매량과 소비자 충성도 기여 효과 예상

[헤럴드경제=김희량 기자] 삼성전자가 미국 신용카드 시장 진출을 추진 중이라는 미국 유력지의 보도가 나왔다.

7일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 삼성전자가 영국 은행 바클레이스와 미국 내 신용카드 출시를 위한 협상을 벌이고 있다고 보도했다.

소식통에 따르면 이 카드는 비자카드의 신용카드 결제망을 이용할 것으로 알려졌다.

삼성전자는 이외에도 고수익 예금 계좌와 디지털 선불 계좌, 새로운 후불 결제 상품 등의 출시도 검토 중이며 이들 중 일부 상품도 바클레이스와 협력하는 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

이 같은 양사의 협력은 미국 내에서 삼성 월렛 등의 영향력을 높이려는 삼성전자와 미국 금융 시장에서 점유율을 높이고자 하는 바클레이스의 이해관계가 맞아떨어진 결과로 보인다.

삼성 월렛은 삼성페이 등의 편의성에 힘입어 국내에서는 압도적인 사용자를 보유하고 있지만 미국은 아직 개척이 필요한 시장이다.

WSJ이 입수한 문건에 따르면 삼성전자는 소비자가 새로 출시되는 신용카드를 사용할 때 캐시백이 삼성 캐시로 예치된 이후 다시 삼성의 고금리 저축 계좌로 이체되는 방안을 구상 중이다.

삼성전자는 자사의 신용카드 혜택이 휴대전화와 TV, 가전제품 등 자사 제품 판매량과 소비자 충성도를 높이는 데도 기여할 것으로 예상하고 있다.

다만 WSJ은 양사가 연말까지 제휴를 발표할 계획이지만 협상이 아직 마무리된 것은 아니며 애초에 설정된 마감 시한을 넘겨 협상을 지속하고 있다고 짚었다.

삼성전자와 바클레이스의 신용카드 발급은 앞서 애플이 시도했던 방식과 유사한 모습이다.

애플은 지난 2019년 투자은행 골드만삭스, 마스터카드와 제휴해 상업자표시신용카드(PLCC)인 ‘애플카드’를 발행했다.

당시 애플 카드는 애플페이로 결제하면 무제한 2%, 제휴처 결제 시 무제한 3%를 환급해주고 애플 제품을 구매하면 무이자 할부 혜택을 줘 높은 관심을 받았다.

다만 골드만삭스는 이들 상품이 속한 소비자 금융 시장에서 큰 적자를 보고 있으며 이에 애플은 제휴 금융사를 JP모건 체이스로 교체하는 협상을 벌이고 있는 것으로 전해졌다.

삼성전자는 지난 2018년에도 신용카드 출시를 위해 금융사들과 협의를 진행했으나 금융사들이 회의적인 반응을 보였다고 WSJ은 설명했다.