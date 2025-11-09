6000년 유물 10만점 공개…“이제 보관 능력 부족 운운, 설득력 잃어” ‘세계 최대 단일문명 박물관’ 개관…문화재 반환 요구 다시 불붙어

[헤럴드경제=정목희 기자] 20년간의 공사 끝에 이집트 6000년 역사의 유물 10만여 점을 소장한 ‘이집트 대박물관(Grand Egyptian Museum)’이 지난 1일 공식 개관했다. 피라미드와 스핑크스로 유명한 기자(Giza) 지역에 자리한 이 박물관은 단일 문명에 헌정된 세계 최대 규모의 고고학 전시 공간으로 평가된다.

압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 개관식에서 “이번 개관은 이집트가 세계에 보내는 선물”이라며 “이집트 문명의 유산이 인류 공동의 자산임을 보여주는 상징적 개관”이라고 말했다. 박물관 내부에는 수천 년 전 유물이 완벽히 복원·보존된 상태로 전시되어 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 지난 6일(현지시간) “이집트 정부가 대박물관을 통해 국가 위상을 높이고 관광 수입을 늘려 경제 회복의 동력으로 삼으려 한다”며 “그러나 많은 이집트인에게 이곳은 ‘이제 우리의 유물이 돌아와야 한다’는 목소리를 내는 무대이기도 하다”고 전했다.

카이로의 이집트학자 모니카 한나는 “과거의 ‘반환 불가’ 논리들은 이미 무너졌다”며 “이집트는 유산을 보존할 능력과 의지, 그리고 세계적 수준의 시설을 모두 갖췄다”고 강조했다.

한편, 개관식에 참석한 딕 스호프 네덜란드 총리는, 자국이 보유하고 있던 고대 이집트 유물 중 도난품으로 추정되는 석상을 이집트로 반환하겠다고 밝혔다.

이 유물은 약 3500년 전 투트모세 3세 시대의 고위 관리의 얼굴을 묘사한 석상으로, 2011~2012년 ‘아랍의 봄’ 당시 이집트에서 도난당한 것으로 추정된다.

네덜란드 정부의 이번 조치는 대박물관 개관을 계기로 불거진 문화재 반환 논의에 상징적 신호로 해석된다.

‘소년왕’ 투탕카멘, 100년 만에 완전체로…평민의 삶도

관람객들의 발길을 가장 오래 붙잡는 곳은 단연 투탕카멘 전시관이다.

상형문자 조명이 깜박이는 복도를 지나면, 1922년 발굴된 투탕카멘 왕의 무덤에서 나온 장례용 침대·전차·황금 왕좌·황금가면 등 5000여 점의 유물이 한자리에 전시되어 있다.

이집트의 상징인 황금 마스크도 처음으로 완전한 형태로 공개됐다. 이번 전시는 ‘소년왕의 삶, 죽음, 부활’을 하나의 서사로 구성해 관람객이 고대 이집트의 장례문화와 신화를 동시에 체험하도록 설계됐다.

전시의 또 다른 백미는 고대 이집트인의 일상 유물이다.

맥주 양조사와 제빵사의 조각상, 짧은 단발이나 곱슬 가발로 치장한 여성의 흉상, 그리고 개를 쓰다듬는 남성의 작은 토기상까지. 왕의 시대를 살았던 평범한 이집트인의 삶이 생생히 전해진다.

한나는 “가장 중요한 유물은 왕의 보물이 아니라, 일상을 살아간 사람들의 흔적”이라고 말했다.

박물관은 최신 디지털 기술로 고대의 생활상을 재현했다.

한 무덤을 복원한 전시관에서는 벽화 속 인물들이 영상으로 움직이며, 사냥꾼이 활을 쏘면 가젤이 화면 밖으로 달아나고, 농부들은 무거운 바구니를 어깨에 메고 흔들거리며 걷는다.

이집트 관광청은 연간 500만 명의 방문객 유치와 1만2000개 호텔 객실 신설을 목표로 하고 있다.

이집트학의 중심, 다시 카이로로…“유럽 박물관 유물, 이제 돌아와야”

개관 첫날 박물관에는 전 세계 관광객은 물론 이집트 전역의 시민들이 몰렸다.

전통 의상을 입은 노인들이 유리 진열장 앞에서 사진을 찍고, 젊은 여성들은 SNS에 ‘이집트의 자부심’이라며 현장을 생중계했다.

26세 인플루언서 마이 모하메드는 “투탕카멘뿐 아니라 사람들의 반응을 보고 싶었다”며 “이집트가 이런 걸 해냈다는 게 자랑스럽다”고 말했다.

박물관 측은 “이곳은 단순한 관광지가 아니라, ‘이집트학(Egyptology)’의 중심을 서구에서 본고장으로 되돌리는 프로젝트”라고 강조했다.

현재 300여 명의 복원 전문가가 상주, 그동안 유럽 대학 중심으로 발전한 연구의 무게중심을 다시 카이로로 옮긴다는 계획이다.

대박물관 개관은 곧바로 문화재 반환 논쟁으로 이어졌다. 이집트 역사가들과 시민단체들은 오랫동안 유럽 주요 박물관에 보관된 상징적 유물의 귀환 운동을 주도해 왔다.

대표적으로 독일 베를린 노이예 박물관의 네페르티티 흉상, 영국박물관의 로제타석, 프랑스 루브르 박물관의 덴데라 조디악이 거론된다.

과거 유럽 국가들은 “이집트 박물관은 보관 능력이 부족하다”며 반환을 거부했으나, 2014년 구 이집트박물관에서 투탕카멘 가면의 턱수염이 부러진 사건을 제외하면 이제 그 주장은 설득력을 잃었다는 평가다.

게다가 유럽 역시 박물관 내 도난·손상 사건이 잇따르고 있다. 2020년 베를린에서는 이집트 유물 70점이 오일로 훼손됐고, 최근 루브르박물관에서는 프랑스 왕관 보석이 도난당하는 사건이 발생했다.

“문화재 반환은 ‘정의’의 문제”

NYT는 “많은 이집트인들이 문화재 반환을 윤리와 역사 정의의 문제로 본다”고 전했다.

마이 모하메드는 “우리의 유산을 보려면 다른 나라로 가야 한다는 게 말이 되느냐”며 “그것은 우리의 정체성”이라고 말했다.

다만, 이집트 정부는 공식적으로 신중한 입장을 유지하고 있다.

고대유산최고위원회 사무총장 모하메드 이스마일 칼리드는 법적 절차의 복잡성을 인정하면서도, 유럽국과 협력해 네페르티티 흉상 같은 상징적 유물을 ‘임시 전시’라도 유치하길 희망한다고 밝혔다.

모하메드는 “그들이 잠시라도 이곳을 방문해 주길 바랍니다. 이집트인들이 자기 조상의 얼굴을 직접 볼 수 있도록 말이죠”라고 말했다.