2012년 10월 오간 메시지 주가조작 인지 정황

[헤럴드경제=고은결 기자] 김건희 여사에게 건진법사 전성배씨를 소개했다고 알려진 도이치모터스 주가조작 사건 주포와 김 여사 간 주고받은 카카오톡 메시지가 법정에서 공개됐다.

서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 7일 민중기 특별검사팀이 구속기소한 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 속행 공판을 열었다.

이날 재판부는 권오수 도이치모터스 회장으로부터 시세조종을 의뢰받고서 2010년 10월∼2012년 12월 2차 주가조작 시기에 이른바 ‘선수’로 뛴 김모씨에 대한 증인신문을 진행했다.

특검팀은 김씨를 신문하며 1차 주가조작 작전 시기 ‘주포’로 지목된 A씨와 김 여사가 2012년 10월께 나눈 카카오톡 메시지를 공개했다.

검찰 수사 단계에서 불기소 처분된 A씨는 도이치모터 주가조작과 관련한 새로운 범죄 혐의가 드러나 특검팀 수사선상에 올라 있다. 그는 지난달 특검팀 압수수색 도중에 도주해 행방이 불투명한 상태다.

공개된 메시지에서 A씨는 김씨를 언급하며 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말했다. 이에 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다.

김씨는 “김 여사에게 A씨의 존재를 노출한 적 있느냐”고 묻는 특검팀 질문에 “노출한 적 없다”며 “(A씨와 김 여사의 친분에 대해서도) 뉴스로 처음 알았다”고 했다.

앞서 특검팀은 김 여사가 예전에 사용했던 휴대전화를 포렌식한 결과 A씨가 김 여사에게 전씨를 소개해줬다고 특정했다.

김 여사는 A씨와 나눈 메시지가 나오는 동안 손으로 머리를 짚으며 고개를 숙이고 있었고, 재판부는 김 여사의 건강 이상을 이유로 잠시 휴정했다. 김 여사는 이후 어지럼증과 구토 증세 등을 이유로 구치소로 복귀했다.

김씨는 다만 이날 도이치모터스 주가조작과 관련한 매매를 할 때 김 여사와 직접 소통한 적은 없다고 증언했다. 아울러 김 여사가 거래를 주도했다거나 적극 개입했다는 이야기를 들은 적도 없다고 주장했다.