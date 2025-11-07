출마자 역량 검증 차원…광역 비례는 오디션 ‘국잘싸·일잘싸’ 공천 원칙… 당헌·당규 개정 착수

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘이 내년 6·3 지방선거 출마 후보자를 대상으로 역량 평가를 위한 일종의 필기시험을 치르기로 했다. 청년 인재 발굴 차원에서 광역자치단체 의원 중 비례대표는 오디션을 통해 선발키로 했다.

국민의힘 지방선거총괄기획단은 7일 오후 국회에서 전체회의를 열고 지방선거 공천을 위한 세부 사항을 논의했다.

기획단 대변인을 맡은 조지연 의원은 “보수의 가치, 헌법적 가치와 관련한 교육을 이수한 이들을 대상으로 시험을 보도록 하는 제도를 마련했다”며 “자유민주주의 가치를 수호한 분들을 인재로 모시기 위한 평가의 일환”이라고 밝혔다.

국민의힘은 이준석 대표 시절 ‘공직후보자역량강화평가’라는 이름의 필기시험 제도를 시행한 바 있는데, 이를 개선해 다시 도입하겠다는 것이다.

조 의원은 또 “최대한 유능하고 일 잘하는 청년 인재가 모여들 수 있도록 광역의원 비례대표의 경우 대국민 오디션을 통해 발탁할 것”이라고 부연했다.

이날 회의에서 기획단은 ‘국잘싸(국민을 위해 잘 싸우는 사람)’, ‘일잘싸(일하기 위해 잘 싸우는 사람)’이라는 공천 대원칙을 정했다.

기획단장 나경원 의원은 “내년 지방선거는 이재명 정부의 헌법 파괴, 법치 파괴는 물론이고 대한민국 민생 파괴에 대한 중간 평가 성격”이라며 “그래서 가장 중요한 기준은 국잘싸, 일잘싸”라고 밝혔다.

구체적으로는 ▷대한민국 헌법 질서 수호와 정의 상식에 부합하는 인재 ▷투철한 애당심 ▷지역 발전을 이끌 전문성과 비전을 갖춘 청년·여성 인재 ▷국민 눈높이에 맞는 도덕성을 갖춘 인재 ▷열린 자세로 지역 사회와 소통할 인재를 추천키로 했다.

기획단은 이 같은 원칙이 제도적으로 뒷받침될 수 있게 당헌·당규를 개정할 방침이다.