대전서 ‘다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국’ 토론회 주재 국가과학자, 연 20여명·5년간 100여명가량 선정

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 과학기술인들을 만나 “상상하지 못할 정도 규모로 R&D 예산액을 늘렸다”면서 “연구자 여러분한테 실패할 자유와 권리를 주기로 했다”고 밝혔다.

이 대통령은 7일 대전 국립중앙과학관에서 ‘다시 과학기술인을 꿈꾸는 대한민국’이라는 주제로 국민보고회와 토론회를 주재하고 이같이 밝혔다.

이날 행사는 대한민국이 과학기술 강국으로 도약하기 위해서는 연구개발 분야의 근무환경을 제 궤도에 올려놓는 일이 시급하다는 점을 강조하기 위해 마련됐다.

이 대통령은 “역사적으로 볼 때 과학문명에 투자하고 관심 가진 국가 체제는 흥했고, 과학기술을 폄훼하거나 무시하는 체제는 망했다”면서 “국가도 공부해야 되고, 개인도 공부해야 되고, 기업도 연구개발에 투자를 해야 미래가 있는 것”이라고 했다.

이어 “연구개발이란, 특히 공공 부분의 연구개발 투자는 정말로 어려운 과제들을 새로운 길을 내는 것이어야 된다. 실패하면 어떻습니까”냐고 물으며 “실패가 쌓여서 성공의 자산이 되는 거다. 그래서 실패를 용인하는, 그런 제대로 된 연구개발을 할 수 있는 환경을 만들자, 그래야 나라가 흥할 수 있겠다”고 강조했다.

정부가 최근 국회에 낸 내년 R&D 예산을 살펴보면 33조5000억원으로 전년대비 19.3% 확대 편성했다.

충분한 지원을 통해 우수한 과학기술 인재가 모여들 수 있도록 연구 환경을 개선하면 이를 통해 자연스레 기술 혁신의 동력을 얻을 수 있으며, 그 혁신 성과를 이용해 다시 인재를 키워낼 여건을 마련하는 ‘선순환 생태계’를 구축하겠다는 게 이 대통령의 구상이다.

이와 관련, 하정우 대통령실 AI미래기획수석은 사전 브리핑에서 “이공계 학생들에게 롤모델이 될 수 있는 ‘국가과학자’를 연 20여명, 5년간 100여명가량 선정해 대통령 인증서 및 연구 활동 지원금, 교통편의 등을 제공할 계획”이라고 소개했다.

또 “2030년까지 해외 우수 인재 2천명을 유치하고, 교원 및 전문연구직을 신설하고 출연연연구원에도 600여명의 채용을 늘릴 것”이라며 “매년 정부 총지출 대비 5% 수준으로 연구개발 예산을 확대할 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이번 행사에서 사회 전반에 걸친 체질 개선도 주문한다.

이 대통령은 ▷과학적 사고를 토대로 한 합리적 사회 ▷과학기술인이 존중과 우대받는 나라 ▷실패를 두려워하지 않고 과감히 도전할 수 있는 환경 등을 위해 노력하자고 당부할 계획이다.

이날 발표된 정책은 이 대통령이 ‘우수 인재가 이끄는 기술주도 성장’ 방안을 마련하라고 직접 지시해 만들어진 정책이라고 하 수석은 전했다.

한편 이 대통령은 이재명 대통령은 국민보고회 참석에 앞서, 한국핵융합에너지연구원 초전도핵융합연구장치 연구시설을 방문해 연구자들을 격려했다.

초전도핵융합장치는 인공지능(AI) 시대 전력수요 급증 및 탄소중립 등 환경 변화에 대응하기 위한 미래 핵심 에너지원으로 꼽힌다.