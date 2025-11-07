軍, 사전동향 포착해 감시·탐지·추적 軍 “추가 발사 대비 감시·경계 강화”

[헤럴드경제=신대원 기자] 북한이 7일 동해상으로 사거리 1000㎞ 미만의 단거리탄도미사일(SRBM)로 추정되는 탄도미사일 1발을 발사했다.

합동참모본부는 “군은 오늘 12시35분께 북한 평안북도 대관 일대에서 동해상으로 발사된 단거리탄도미사일로 추정되는 발사체 한 발을 포착했다”고 밝혔다.

합참은 이어 “포착된 북한의 미사일은 약 700㎞ 비행했다”며 “정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀분석 중에 있다”고 말했다.

북중 국경에 위치한 평북 대관에는 여단급 미사일기지가 자리한 것으로 알려져 있다.

일본은 북한의 탄도미사일이 배타적경제수역(EEZ) 바깥쪽에 낙하했다고 밝혔다.

북한의 탄도미사일 발사는 지난달 22일 이후 16일 만이며 이재명 정부 출범 이후 두 번째다.

특히 북한이 미국의 잇단 추가 대북제재 조치에 반발하며 맞대응하겠다는 입장을 내온 지 하루만이다.

북한은 전날 김은철 외무성 미국담당 부상 명의 담화를 통해 미국의 추가 대북제재를 비난하며 강대 강 대응을 예고한 바 있다.

김 부상은 “미 행정부가 우리를 끝까지 적대시하겠다는 입장을 밝힌 이상 우리 역시 언제까지든지 인내력을 가지고 상응하게 상대해줄 것”이라고 주장했다.

최근 미 재무부가 북한 정권의 사이버 범죄 수익 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 새롭게 제재 대상에 추가하고, 미 국무부가 북한산 석탄과 철광석 중국 수출에 관여한 제3국 선박 7척에 대해 유엔 제재 대상 지정을 추진하기로 한 것을 겨냥한 것이었다.

합참은 “한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔고, 발사 즉시 탐지 후 추적했다”며 “미국, 일본 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다”고 설명했다.

또 “군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 강조했다.