[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 전현무가 생일을 맞아 뜻깊은 기부에 나섰다.

7일 소속사 SM C&C에 따르면, 전현무는 이날 자신의 생일을 맞아 연세대학교 의료원(이하 연세의료원)에 1억원을 기부하며 따뜻한 마음을 나눴다.

전현무는 경제적으로 어려운 환자의 치료비 등을 지원하는 연세의료원 사회사업후원에 기부금을 전달했으며, 특히 해당 기부금은 소아암, 희귀난치질환 등 소아청소년 환아 의료비 지원, 그리고 자립준비청년 의료비 지원 등에 사용될 예정이다.

그동안 전현무는 꾸준히 기부를 해왔다.

지난 2018년 미혼모를 위해 1억 원을 기부해 서울 사랑의열매 아너 소사이어티 회원에 가입한 전현무는 그 후로도 도움이 필요한 곳에 나눔을 실천해 왔다.

동물 사랑이 남다른 전현무는 수년 동안 유기견 봉사활동을 이어오고 있고, 동물들의 병원비를 위한 후원 활동도 지속하고 있다.

전현무는 현재 ‘나 혼자 산다’ ‘프리한 19’ ‘전지적 참견 시점’ ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ ‘톡파원 25시’ ‘우리들의 발라드’ ‘리얼 연애실험실 독사과 시즌 2’ 등을 진행하고 있다.