국회 출석해 “트럼프는 쾌활하고 유머 있어…시진핑은 진지”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 7일 이재명 대통령에 대해 “문제의식을 공유할 수 있는 리더(지도자)라는 인상을 갖게 됐다”고 밝혔다.

교도통신에 따르면 다카이치 총리는 이날 중의원(하원) 예산위원회에 출석해 국회의원 질의에 이같이 답했다.

앞서 다카이치 총리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 지난달 30일 이 대통령과 첫 정상회담을 개최해 한일관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 했다.

다카이치 총리는 이달 4일 중의원에서도 “이 대통령과 일한 관계, 일한미 연계 중요성에 의견이 일치했다”며 “셔틀 외교 실시를 포함해 양 정부 간 의사소통을 긴밀하게 해 나갈 것”이라고 말했다.

그는 이날 중의원에서 지난달 28일 만난 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해서는 “매우 쾌활하고 유머가 있는 분”이라고 평가했다.

지난달 31일 회담한 시진핑 중국 국가주석과 관련해서는 “매우 진지한 분”이라고 설명했다.

다카이치 총리가 지난달 21일 취임 이후 여야 의원들과 일대일로 논전을 벌이는 예산위원회에 출석한 것은 처음이다.

다카이치 총리는 예산위원회 준비를 위해 이날 오전 3시께 총리 공저에 들어가 비서관 전원과 약 3시간 동안 회의했다고 교도통신 등이 보도했다.

교도통신은 “역대 총리도 예산위원회 당일에는 아침 일찍 답변을 확인하는 경우가 많지만, 새벽 3시 (회의) 시작은 이례적”이라고 전했다.

다카이치 총리는 지난달 초순 자민당 총재로 선출된 직후 “‘워라밸’(일과 삶의 균형)이라는 말을 버릴 것”이라며 “일하고 일하고 일하고 일하고 일해 갈 것”이라고 말했다.