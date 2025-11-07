반텐주 찔레곤市 LCI 준공식 개최 신동빈 회장·인니 대통령 등 참석 신동빈 “인니 경쟁력 강화 중요 기반”

롯데케미칼이 인도네시아에 대규모 석유화학 단지를 구축하고 동남아시아 시장 공략에 적극 나섰다.

롯데케미칼은 6일(현지시간) 인도네시아 반텐주 찔레곤시에서 롯데케미칼 인도네시아(LCI) 준공식을 열었다고 7일 밝혔다. 현장에는 신동빈 롯데그룹 회장을 비롯해 이영준 롯데케미칼 총괄대표, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 박수덕 주인도네시아 대사대리 등 양국 주요 인사와 내외빈 300여명이 참석했다.

신 회장은 이날 축사를 통해 “이번 프로젝트는 인도네시아 내 한국 기업의 최대 규모 투자 중 하나로 양국 간 견고한 파트너십을 상징하고, 인도네시아 석유화학 산업과 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 기반이 될 것”이라며 “주요 석화제품을 생산하며 약 20억달러 규모의 경제적 부가가치를 창출하고, 인도네시아의 지속가능한 경제 성장에도 기여할 것”이라고 말했다.

프라보워 수비안토 대통령은 “롯데그룹처럼 인도네시아에 투자하는 해외 기업들이 안전하고 신뢰성 있게 사업을 추진할 수 있도록, 이번 준공식이 좋은 선례가 되길 바란다”고 전했다.

앞서 롯데케미칼은 동남아 지역의 시장지배력 강화를 위해 인도네시아에 석화단지를 조성하는 사업을 추진해왔다. 프로젝트명은 롯데케미칼 인도네시아 뉴 에틸렌(LOTTE CHEMICAL INDONESIA New Ethylene Complex)의 앞 글자를 따서 ‘라인(LINE)’이다.

이 프로젝트에 총 39억5000만달러를 투입해 2022년 110ha(약 33만평) 부지 착공에 들어가고, 올해 5월 완공했다. 목표대로 올해(10월) 상업생산을 개시했으며, 이곳에서는 연간 에틸렌 100만톤, 프로필렌 52만톤, 폴리프로필렌 35만톤, 부타디엔 14만톤, BTX(벤젠·톨루엔·자일렌) 40만톤 등 다양한 제품을 생산한다.

인도네시아에서 석화산업은 현지 정부가 추진하는 ‘메이킹 인도네시아 4.0’ 로드맵에서 5대 핵심 육성산업 중 하나로 선정돼 연평균 5%대의 성장률을 보이며 빠르게 발전 중이다. 그러나 지난해 기준 현지 에틸렌 자급률은 44%에 그치는 등 수입 의존도가 매우 높다.

지난달 상업 생산을 개시한 LCI가 제품 생산량 대부분을 인도네시아 내수시장에 공급하면, 현지 기업들의 수입 의존도가 낮아져 에틸렌 자급률을 최대 90%까지 끌어올릴 수 있다. 이에 무역수지 개선과 고용 창출 효과가 기대되는 만큼, 현지 정부도 세제 혜택 등 정책 지원으로 LCI를 도왔다.

LCI는 국내에서 축적된 선진 설계 기술을 바탕으로 높은 에너지 효율과 탄소 저감 성능을 갖춘 공장으로 조성했다. 주요 원료인 납사 외에도 LPG를 최대 50%까지 투입할 수 있도록 설계해 원가 절감과 운영 효율화를 극대화했다.

또 자산정보관리(AIM) 솔루션을 도입, 전체 설비의 운전 데이터·설비 3D 모델링 등 모든 정보를 통합 관리해 생산성을 높였다. 인근에 있는 롯데케미칼 타이탄 누산타라(LCTN)는 기존 수입하던 에틸렌을 LCI 공장에서 공급받을 수 있게 됐다.

한편 한국과 인도네시아 석화 시장은 분리돼 있어 이번 LCI 석화제품 생산이 한국 시장에 미치는 영향은 제한적이다. 롯데케미칼은 인도네시아를 거점으로 삼아 동남아 지역을 공략하며 시장 지배력 강화와 사업 포트폴리오 다각화에 나선다는 방침이다. 국내에서는 석화사업 합리화를 지속하는 한편 스페셜티(고부가가치) 사업 확대를 이어간다. 고은결 기자