중국 칭다오 자오둥(膠東)국제공항이 한·일 노선의 회복세에 힘입어 올해 누적 여객 200만 명을 넘어섰다. 코로나19 이후 침체됐던 동북아 하늘길이 빠르게 정상화되고 있다는 분석이 나온다.

칭다오국제공항그룹에 따르면 지난 10월 31일 기준 자오둥국제공항의 한국·일본 노선 왕복 여객 수는 전년 대비 28% 증가한 200만 명을 기록했다. 공항 측은 “서울·오사카 등 주요 도시와의 연결 노선이 꾸준히 확대되며 안정적인 수요가 유지되고 있다”고 밝혔다.

자오둥공항은 한·일 노선을 중심으로 일종의 ‘하늘 고속 통로’를 구축하고 있다. 하루 평균 왕복 항공편은 최대 52편에 달하며 이 중 서울 노선은 32편으로 가장 많다. 공항 관계자는 “서울 노선은 사실상 셔틀버스처럼 운항되는 수준”이라며 “한국 노선 여객 규모는 중국 내 공항 중 두 번째로 많다”고 설명했다.

올해 들어 청주, 나고야, 시즈오카 등 신규 노선을 개설하고, 부산·오사카 노선을 증편하는 등 노선 다변화도 진행됐다. 한·일 노선의 좌석 점유율은 평균 80% 수준이며 중국 국경절 연휴 기간에는 운항 편수와 승객 수가 각각 전년보다 19%, 32% 늘었다.

공항 측은 여객 운항 외에도 화물 운송 기능을 강화하고 있다. 여객기 복항(腹艙·여객기 하부 화물칸)을 활용해 칭다오 맥주와 해산물 등 지역 특산품을 한국과 일본으로 수출하고 있으며 반대로 한·일의 뷰티 제품과 전자제품은 크로스보더 전자상거래를 통해 산둥 시장에 유입되고 있다.

칭다오국제공항그룹은 “한·일 노선은 동북아 경제·문화 교류의 핵심 축으로 향후 정기편과 전자상거래 물류를 결합한 운영 모델을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

자료 제공: CMG