이재용 삼성전자 회장이 지난달 29일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 있다. 경주=임세준 기자
[헤럴드경제=김현일 기자] 이재용 삼성전자 회장이 주력 사업인 반도체 부문의 반등 시점과 맞물려 대외 행보에 속도를 내면서 추가 ‘빅딜’에 대한 기대감이 높아지고 있다. 이런 가운데 회장 취임 3년을 맞은 이 회장이 보여줄 ‘뉴삼성’ 비전의 이행이 점차 본격화될 거라는 관측이 나온다.

7일 재계에 따르면 이재용 회장은 오는 13일 한국을 찾는 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장과 회동을 갖는다. 이번 회동에서 차량용 반도체를 비롯해 디스플레이, 배터리 등에 걸쳐 양사의 폭넓은 협력 계획이 논의될 것으로 점쳐진다.

이 회장이 취임 후 삼성전자의 미래 먹거리 중 하나로 전장 사업을 적극적으로 육성해온 만큼 벤츠와의 회동 결과에 따라 새로운 수주 성과가 나올 지가 관심이다.

지난 2017년 오디오·전장 자회사 하만 인수합병(M&A)을 주도했던 이 회장은 글로벌 완성차 기업들과의 비즈니스를 바탕으로 전장 분야에서 미래 성장동력을 다지는 중이다. 올 3월에는 중국 전기차 회사 BYD와 샤오미를 잇달아 방문하며 전장 사업 확대에 힘을 실었다.

삼성전자는 현재 벤츠에 실물 키 없이 차량 잠금을 해제하고 시동을 걸 수 있는 삼성월렛 디지털 키를 제공하고 있다. 하만을 통해 차량용 인포테인먼트 시스템도 공급 중이다.

업계에서는 이 회장이 이번에 직접 벤츠와의 회동에 나서는 만큼 삼성전자의 차량용 반도체, 삼성SDI의 전기차 배터리, 삼성디스플레이의 차량용 유기발광다이오드(OLED) 등의 공급을 앞당길 수 있는 의미 있는 진전이 있을 것으로 기대하고 있다.

AI 시대 반도체, 모빌리티, 데이터센터, 소프트웨어 등에 이르기까지 기업 간의 합종연횡이 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 재계에서는 이 회장이 전면에 나서서 고객사들과 관계를 다지고 수주 성과를 내는 리더십을 보여줘야 한다는 목소리가 나온다.

이 회장은 최근 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 활발한 대외 행보를 보이며 사업 성과를 쌓아가고 있다.

지난달 1일 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(AI)를 만나 고성능 D램 공급 및 AI 데이터센터 공동 개발 등을 골자로 하는 초대형 AI 파트너십을 맺은 바 있다.

같은 달 30~31일에는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 서울과 경주를 오가며 이틀 연속 회동을 가졌다. 특히 서울 강남 한복판에서 황 CEO와 ‘치맥 만찬’이라는 전례 없는 장면을 남기면서 양사의 협력관계를 한층 더 강화하는 전기를 마련했다는 평가가 나온다.

삼성전자는 황 CEO의 방한 기간 엔비디아로부터 AI 시대 필수 자원인 그래픽처리장치(GPU) 5만장 확보 소식을 발표하고, AI를 활용한 반도체 제조 공정의 패러다임 전환 및 휴머노이드 로봇 기술 고도화에 본격 나섰다.

재계는 이달 예정된 사장단 정기 인사와 다음달 중순 열리는 사장단 글로벌 전략 회의에 주목하고 있다. 이 회장이 사법 리스크에서 완전히 벗어난 후 처음 단행되는 인사이자 전략 회의라는 점에서 ‘뉴 삼성’을 위한 이 회장의 조직 구상과 사업 전략이 담길 것이란 전망이 나온다.


