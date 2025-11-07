전시·체험·휴식 결합한 복합문화공간으로 재탄생

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시 성주봉 자연휴양림 내 목재 문화체험장 3층이 방문객이 머물며 체험과 휴식을 함께 즐길 수 있는 복합형 공간 ‘목재라운지’로 새롭게 문을 열었다.

시는 노후화된 전시시설을 개선하고, 목재의 다양한 쓰임을 직접 보고 느낄 수 있도록 공간을 재구성했다.

내부는 목재의 질감과 구조적 아름다움을 최대한 살리고, 자연광이 풍부하게 들어오는 개방형 구조로 꾸며 쾌적하고 따뜻한 분위기를 자아낸다.

새롭게 단장한 ‘목재라운지’는 전시·체험·휴식이 어우러진 실내 복합공간으로, 목재체험지도사와 체험객이 함께 만든 목공예품과 생활소품이 전시돼 있다.

일부 전시품은 현장에서 운영되는 목재체험 프로그램과 연계돼 방문객이 직접 제작 체험도 가능하다.

또한 어린이와 가족 단위 방문객이 목재의 가치와 문화를 배우고 이해할 수 있는 교육적 공간으로도 활용된다.

상주시는 이번 새단장을 통해 목재문화체험장이 단순한 체험시설을 넘어 시민과 관광객이 함께 머물며 배움과 여유를 즐기는 대표 목재문화공간으로 자리매김할 것으로 기대한다.

김국래 상주시 산림녹지과장은 “목재라운지를 전시와 체험, 휴식이 함께 이루어지는 공간으로 새롭게 꾸몄다”며 “방문객이 머무는 동안 목재의 가치와 따뜻함을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.