고려시대 천년 석탑의 정교함, ‘인센스 홀더’로 현대적 재탄생

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북예천군 예천박물관이 지난달 30일 국보 지정으로 예고된 ‘개심사지 오층 석탑’을 모티브로 한 문화상품 ‘개심사지 오층 석탑 인센스 홀더 & 스틱 세트’를 개발해 선보였다.

개심사지 오층석탑은 1011년에 건립된 고려시대 석탑으로, 190자의 명문(銘文)이 남아있어 구체적인 건립 시기와 과정, 당시 사회상을 전하는 귀중한 자료다.

또한, 불교 교리를 충실하게 반영한 정교한 조각이 특징이며, 이로 인해 역사적, 학술적, 예술적 가치가 매우 높은 문화유산으로 평가받고 있다.

이번에 개발된 인센스 홀더는 석탑의 단정한 비례와 안정된 기단 구조를 살린 디자인이 돋보인다.

특히, 향 스틱을 꽂아 피우면 은은한 연기가 탑의 상륜부에서 피어오르는 장면을 연출하여 시각적인 아름다움과 상징성을 더했다.

석탑의 질감과 색감을 현대적으로 재해석해 회색, 분홍색, 연두색 세 가지의 다채로운 컬러로 출시돼 소비자의 선택 폭을 넓혔다.

박상현 문화관광과장은 “예천의 소중한 문화유산을 현대적 감각으로 재해석한 다양한 문화상품을 지속적으로 개발해, 지역 문화자원의 가치와 품격을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

예천박물관은 앞으로도 지역의 중요한 문화유산을 활용한 상품 개발을 통해 문화유산의 가치를 널리 알리고 대중화하는 데 주력할 방침이다.