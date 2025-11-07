[롯데쇼핑 제공]
[롯데쇼핑 제공]

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데쇼핑은 연결 기준 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 15.8% 감소한 1305억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

같은 기간 매출은 3조4101억원으로 4.4% 줄었다. 당기순손실은 487억원으로 지난해 동기와 비교해 적자 전환했다. 직전분기(103억원)보다 적자 폭도 커졌다.


spa@heraldcorp.com