다낭·싱가포르·프랑크푸르트 선착순 초특가 국내선·국제선 총 60개 노선 대상

[헤럴드경제=김성우 기자] 티웨이항공은 2026년 하계 스케줄 항공편 예약 오픈을 기념한 특가 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 이달 16일까지 티웨이항공 공식 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 진행하며 ▷일본 ▷중화권 ▷동남아 ▷유럽 ▷미주 ▷중앙아시아 ▷대양주 등 국제선 및 국내선 60개 노선을 대상으로 한다. 탑승 기간은 11월 6일부터 내년 10월 24일까지며 노선별로 상이하다.

선착순 초특가는 유류할증료와 공항세가 포함된 1인 편도 총액 기준 ▷제주-후쿠오카 5만3700원~ ▷인천-나트랑·다낭·비엔티안 10만700원~ ▷인천-세부 10만2700원~ ▷인천-방콕 10만3100원~ ▷인천-싱가포르 11만2100원~ ▷인천-프랑크푸르트 28만8600원~ ▷인천-바르셀로나 38만8600원~ ▷인천-비슈케크 31만2100원~ ▷인천-타슈켄트 31만6360원부터 예매할 수 있다. 여기에 더해 미리 예약하면 더 크게 할인 받을 수 있는 결제 금액별 국제선 1만원 2만원 할인 쿠폰도 제공한다.

초특가 항공권을 놓쳤더라도 쿠폰과 중복 사용 가능한 할인코드 ‘FLYNOV’를 적용하면 최대 15%까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 할인코드는 편도와 왕복 항공권 모두에 적용 가능하며 노선 및 탑승 기간에 따라 할인율은 달라질 수 있다.

또한 대형 항공기가 투입되는 일부 노선에서는 비즈니스 세이버 클래스 좌석도 최대 15%까지 할인 받을 수 있는 이벤트도 함께 진행한다. 노선 및 탑승 기간별로 할인율은 상이하며 관련 자세한 사항은 티웨이항공 홈페이지 또는 모바일 앱(웹)에서 확인할 수 있다.

티웨이항공 관계자는 “2026년 하계 스케줄 오픈을 기념해 고객 여러분께 더 많은 선택지와 실속있는 혜택을 제공하고자 이번 프로모션을 준비했다”며 ”티웨이항공은 앞으로도 고객의 여행이 더욱 만족스러운 경험이 될 수 있도록 안전 운항과 최상의 서비스 제공에 최선을 다하겠다“고 전했다.