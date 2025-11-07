대전·전북 지역 장애인 복지관 시설에 전동이동보조기기 배터리 300개 전달 14년간 약 3800명 장애인 이동권 향상에 기여

[헤럴드경제=김성우 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니㈜는 지난 6일 대전광역시 서구 한밭장애인자립생활센터와 전라북도 완주군 완주군장애인복지관에서 ‘전동이동보조기기 배터리 나눔’ 전달식을 열고, 전동이동보조기기용 배터리 300개를 지원했다고 7일 밝혔다.

‘전동이동보조기기 배터리 나눔’은 이동이 어려운 장애인을 위해 전동 휠체어, 전동 스쿠터 등 이동보조기기에 장착되는 전용 배터리를 지원하는 사업이다.

한국앤컴퍼니는 한밭장애인자립생활센터와 2012년부터 14년째, 완주군장애인복지관과는 2014년부터 12년째 배터리 나눔 사업을 이어오고 있으며, 올해까지 약 3800명에게 혜택을 제공했다.

전동이동보조기기 배터리는 평균 수명이 1~2년으로, 주행 거리나 환경에 따라 더 짧아지기도 한다. 특히, 최신형 기기의 경우 다양한 기능이 추가되면서 전력 소모가 커져 고가의 대용량 배터리가 필요한 만큼, 저소득층 장애인에게는 부담이 될 수 있다.

이에 한국앤컴퍼니는 최대 68암페어시(Ah) 용량의 배터리 제품을 지원하며 사회적 약자인 장애인들의 이동 환경 개선과 경제적 부담 완화에 힘쓰고 있다.

이같은 행보는 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 “사회와 함께 성장하는 기업이 진정한 의미의 지속가능한 기업”이라는 철학을 구현하는 것이 중심이다. 한국앤컴퍼니그룹은 통합 ESG 브랜드 ‘드라이빙 포워드 투게더(DRIVING FORWARD, TOGETHER)’를 출범하고, 그룹 차원의 통합 사회공헌 활동을 강화하고 있다. 전동이동보조기기 배터리 나눔 사업을 비롯해 지속가능한 공급망 구축, 인권경영 실천, 임직원 가치 창출, 지역사회와의 상생 등 다양한 사회공헌 활동도 전개하고 있다.

대표 사회공헌 프로그램인 ‘차량나눔’ 사업은 2008년부터 진행 중이며, 총 646대의 차량을 소외계층과 복지시설에 전달했다. 승용차와 승합차, 전기차 등 다양한 차종을 지원하며 이동의 제약을 해소하고, 사회적 약자의 이동권 보장에 기여하고 있다.