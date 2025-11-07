與 “원인규명·재발방지 나설 것” 野 “초당적 협력 아끼지 않겠다”

[헤럴드경제=김진 기자] 정치권이 한국동서발전 울산화력발전소 붕괴 사고와 관련해 정부에 신속한 인명구조 및 사고 수습을 당부했다.

박수현 더불어민주당 수석대변인은 6일 오후 서면브리핑을 통해 “정부와 지자체, 소방당국은 가용한 모든 인력과 장비를 총동원하여 신속한 구조 작업에 최선을 다해주시기 바란다”고 말했다.

박 수석대변인은 “구조 작업 과정에서 추가 붕괴 등 2차 사고가 발생하지 않도록 구조대원들의 안전에도 각별히 유의해주시기 바란다”며 “민주당은 구조 작업이 안전하고 신속하게 이루어질 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.

이어 “구조 작업 완료 후에는 사고 원인을 철저히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하는 데 적극 나서겠다”며 “매몰된 노동자분들과 그 가족들에게 깊은 위로의 말씀을 전하며, 하루빨리 모두 무사히 구조되기를 간절히 기원한다”고 덧붙였다.

최보윤 국민의힘 수석대변인도 논평에서 “빠른 시간 내 작업자들이 구조되기를 바라며, 치료를 받고 계신 분들의 쾌유를 기원한다”고 말했다.

최 수석대변인은 “정부는 가용한 모든 장비와 인력을 총동원해 사고수습을 위해 힘써주시기 바란다”며 “구조 인력들의 안전도 함께 지켜질 수 있도록 만전을 다해주시기 바란다”고 당부했다.

이어 “국민의힘은 이번 사고를 엄중히 인식하고, 원인을 철저히 밝혀 다시는 이러한 사고가 발생하지 않도록 방지 대책을 강구하겠다”며 “국민이 안전한 대한민국을 만들기 위해 초당적 협력을 아끼지 않겠다”고 했다.

한편 울산화력발전소에서는 6일 오후 2시2분쯤 높이 60ｍ의 보일러 타워가 무너지면서 철거 작업을 하던 9명 가운데 7명이 매몰됐고, 2명이 초기 구조됐다. 매몰된 7명 중 1명이 숨졌고, 위치가 파악된 다른 매몰자 1명도 사망한 것으로 소방 당국은 추정했다. 나머지 5명은 생사는 물론 매몰 위치가 아직 확인되지 않고 있다.