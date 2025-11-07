전국 최초 ‘야간 조명’을 활용한 공사장 가설울타리, 양재천변에 2개소 설치 양재천 빗물펌프장 공사장 가설울타리로 2025 한국색채대상 블루 부문 수상 지역 내 백석예술대 학생의 창의적 아이디어로 참여형 공공디자인 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 ‘서초, 빛으로 디자인하다’를 주제로 개최한 제5회 ‘빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’의 수상작을 양재천 빗물펌프장 공사장과 양재천 근린공원 공영주차장 공사장 등 2개소 가설울타리에 설치했다.

이는 야간 조명과 디자인을 결합한 전국 최초의 경관형 가설울타리 설치 사례로 공사장 주변의 미관을 개선하고 도심 속 예술적 감성을 더했다는 평가를 받고 있다. 또 빛 번짐과 눈부심을 최소화한 LED 조명을 사용해 자연 친화적이고 따뜻한 분위기를 연출해, 낮에는 인근 양재천과 조화를 이루고 밤에는 은은한 조명으로 수변길을 밝히는 ‘빛의 쉼표’로 자리잡고 있다.

먼저 양재천 빗물펌프장 공사장 가설울타리에 적용한 디자인은 ‘빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’ 최우수상 수상작인 ‘서리풀의 빛, 도시를 물들이다’다. 이 작품은 공사장 울타리를 감성과 생명력이 스며드는 도시의 ‘쉼표’로 재해석하고, 안개·풀·반딧불이 등 자연의 요소를 따뜻한 빛으로 표현해 아늑하고 감성적인 분위기를 자아낸다.

또 양재천 근린공원 공영주차장 공사장 가설울타리에는 공모전 입선작인 ‘빛과 기록(記)’ 디자인을 적용했다. 서초구의 대표 명소를 폴라로이드 사진 형태로 구성해 따뜻하고 친숙한 도시 이미지를 담아냈다.

두 가설울타리 모두 ‘빛나는 공사장 가설울타리 디자인 공모전’을 통해 발굴된 백석예술대학교 학생들의 작품으로 학생들의 창의적인 디자인을 실제 공공공간에 구현한 사례다. 지역 대학과 지자체가 함께 만드는 ‘참여형 공공디자인’의 모범사례로 평가받고 있다.

구는 ‘양재천 빗물펌프장 공사장 가설울타리’ 설치로 (사)한국색채학회가 주최하고 산업통상자원부·한국디자인진흥원·한국디자인단체총연합회가 후원하는 ‘2025 한국색채대상’에서 블루(가치) 부문을 수상하기도 했다.

이번 수상은 서초구 공공디자인의 문화적 기여도와 창의성, 사회적 가치를 인정받은 것으로 서초구 색채 디자인의 우수성을 입증한 성과라는 평가다.

전성수 서초구청장은 “우리 주민, 청년과 함께 전국 최초로 야간 조명을 결합한 공사장 가설 울타리를 조성하게 되어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 일상이 예술이 되고 예술이 일상이 되는 서초구만의 품격있는 도시경관을 만들어 가겠다”고 말했다.