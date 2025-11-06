“미국형 잠수함보다는 저렴한 잠수함 추진”

[헤럴드경제=박지영 기자] 위성락 국가안보실장이 재래식 무장 핵 추진 잠수함 건조 논의와 관련해 “한국에서 만드는 방안을 추진하려 한다”고 했다.

위 실장은 6일 국회 운영위원회 국정감사에서 “미국 필라델피아 조선소(필리조선소) 잠수함 시설에 투자를 하는 것은 현실적이지 않다”며 “(미국 업체인) 제너럴 다이내믹스에 우리의 잠수함을 지어달라고 하는 것 역시 현실적이지 않은 방안이다. 미국 수요도 충족 못 하는 사정”이라고 설명했다.

지나치게 비용이 많이 소요되는 것 아니냐는 지적에는 “버지니아급(7800톤) 잠수함은 우리가 추진할 필요가 없는 미국형 잠수함“이라며 ”그보다는 훨씬 저렴하고 우리 수요에 맞는 잠수함을 추진하려 한다“고 언급했다.

앞서 이재명 대통령은 지난달 29일 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담에서 핵 추진 잠수함의 연료 공급을 촉구했다. 트럼프 대통령은 다음날 소셜미디어(SNS)에 “한국이 현재 보유한 구식이고 기동성이 떨어지는 디젤 잠수함 대신 핵 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고 했다.