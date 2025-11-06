“러시아, 전례없는 수준 방산 협력” “세계 불안정한 세력으로 남을 것”

[헤럴드경제=박지영 기자] 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토, NATO) 사무총장이 러시아가 중국, 북한 등과 협력해 세계 질서를 흔드는 장기적 대립을 준비하고 있다고 경고했다.

6일(현지시간) 뤼터 사무총장은 루마니아 부쿠레슈티에서 열린 나토-산업 포럼에서 “러시아는 홀로 세계의 규칙을 약화시키려는 것이 아니라 중국, 북한, 이란 등과 공조하고 있다”며 “이러한 협력은 전례 없는 수준의 방산 협력으로 나타나고 있다”고 밝혔다.

그는 “러시아가 제기하는 위협은 이번 전쟁이 끝난다고 사라지지 않는다”며 “러시아는 앞으로도 유럽과 전 세계를 불안정하게 만드는 세력으로 남을 것”이라고 강조했다.

뤼터 사무총장은 나토의 산업 역량을 강화해야 한다고 촉구했다. 그는 “수량이 중요하다. 탄약 생산 측면에서 이미 흐름이 바뀌었다”며 “최근까지 러시아는 모든 나토 동맹국을 합한 것보다 더 많은 탄약을 생산하고 있었지만, 더는 아니다”라고 말했다.

또 나토 회원국들이 2035년까지 국내총생산(GDP)의 5%를 국방비로 지출하기로 한 결정을 두고 “지출 규모는 크지만, 동맹의 안전을 지키기 위해 반드시 필요한 투자”라고 말했다.

이에 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 자신의 텔레그램에 “‘세계 규칙’이 무엇을 의미하는지 명확히 해달라”라며 “러시아, 중국, 그리고 많은 세계 국가들은 항상 국제법 준수를 선언해왔다”고 반박했다.