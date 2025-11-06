광주시교육청, ‘큰별쌤’ 최태성 강사 초청 역사특강

17일 광주시교육청연수원 대강당…‘근현대사’ 주제

광주시교육청(교육감 이정선)은 광복 80주년과 제86회 순국선열의 날을 맞아 오는 17일 광주시교육청교육연수원 대강당에서 '시민과 함께하는 '큰별쌤' 최태성 역사 특강'을 개최한다.

이번 특강은 나라의 독립과 자유를 위해 목숨을 바친 순국선열의 숭고한 희생과 헌신을 기리기 위해 마련됐다.

강연을 맡은 최태성 강사는 EBSi와 이투스교육 등에서 한국사 대표 강사로 활동하고 있다. tvN ‘벌거벗은 한국사’, KBS 1TV ‘역사저널 그날’ 등 역사 프로그램에서 한국의 역사를 알기 쉽고 재미있게 설명해 인기를 끌었다.

최 강사는 ‘근현대사의 과정 및 원인, 앞으로 가야할 길’을 주제로 한국 근현대사의 주요 사건을 설명할 예정이다.

시교육청은 특강에 앞서 같은 장소에서 광복회광주광역시지부, 광주광역시청, 광주지방보훈청 주최로 ‘제86회 순국선열·애국지사의 날 기념식’ 행사를 개최한다. 이날 기념식은 학생, 교직원, 광복회 회원 등이 참석한 가운데 추모사, 표창장 수여, 광주시립창극단 기념공연, 순국 선열의 노래, 만세 삼창 등 순서로 진행될 예정이다.

이정선 교육감은 “광복 80주년을 맞아 순국선열과 애국지사의 숭고한 정신을 기리며 과거의 희생 위에 서 있는 오늘을 기억하고, 미래를 향한 빛을 함께 밝히는 뜻깊은 자리를 마련했다”며 “많은 학생, 학부모, 시민이 참여하기를 바란다”고 말했다.