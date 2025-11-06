시민단체 항의로 묵념 후 돌아서

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “내란옹호 장동혁”, “오월영령 참배할 자격 없다”, “광주를 떠나라”

국민의힘 장동혁 대표가 국립5·18민주묘지를 찾아 참배를 시도했으나 광주 시민사회단체의 거센 항의에 부딪혀 발길을 돌렸다.

장 대표는 이날 오후 1시 35분께 수행원과 함께 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에 도착했다.

장대표는 ‘민주의 문’에 다다랐으나 시민사회단체 관계자들이 출입을 막았다.

경찰은 돌발 상황에 대비해 수십 명의 인력을 배치하고, 시민단체와 장 대표 일행 사이에 인간 띠를 형성했다.

장 대표는 묘역에 안장된 5·18민주화운동 열사들의 묘역도 찾아 개별 참배를 이어갈 계획이었으나 현장 상황이 악화되면서 일정은 전면 취소됐다.

국민의힘 광주시당은 보도자료를 내고 “장 대표는 과격한 청년들의 저지를 뚫고 국립5·18민주묘지 참배단까지 가서 오월영령께 묵념을 가졌다”며 “참배가 무산됐다는 보도는 사실관계와 다르다”고 유감을 표명했다.