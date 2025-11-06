[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 재난상황에서 공사의 핵심 기능을 안정적으로 유지할 수 있도록 기능연속성 계획 훈련을 실시했다고 6일 밝혔다.

지난 4일 진행된 훈련은 허숭 안산도시공사 사장을 비롯해 기능연속성 대책본부 구성원 및 핵심기능 담당자 직원 30여 명이 참석했다.

기능연속성 계획은 국지적 자연재난, 사회재난 및 기술적 비상사태 등을 포함한 대규모 재난이 발생했을 경우, 핵심 업무가 연속적으로 유지되도록 ‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 의무적으로 수립해야 한다.

흔련은 정경옥 한국재난안전관리연구소 박사의 기능연속성 계획에 대한 이론 강의를 시작으로 각 기능을 점검하는 도상훈련으로 진행됐다.

안산도시공사는 재난상황 발생 시 사장을 대책본부장으로 하는 기능연속성 대책본부를 수립해 대응에 나선다. 대책본부는 36개 핵심기능과 7개 지원기능을 갖추고 공사의 업무가 안정적으로 유지되도록 운영된다.

공사는 앞으로도 시민의 안전과 도시기능의 연속성을 보장하기 위해 기능연속성 계획을 정기적으로 점검하고, 다양한 재난 상황에 대비한 교육 및 훈련을 지속적으로 실시할 예정이다.

정선희 공사 안전관리부장은 “이번 훈련은 재난상황에 대비한 기능연속성 계획의 실행력을 점검하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 주기적인 훈련과 정비를 통해 시민이 안심할 수 있는 공공서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.