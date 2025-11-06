고밀도 쿠션 헤드보드·투매트리스…편안한 수면환경 구현

코웨이(대표 서장원)가 푹신한 헤드보드로 편안한 휴식을 선사하는 ‘비렉스 코지 프레임’(사진)을 새로 출시했다.

신제품은 투매트리스 형으로, 모던인테리어 경향에 어울리는 간소주의 디자인에 다양한 소재와 색상을 선택할 수 있게 한 게 특징이다. 크기부터 헤드보드, 파운데이션까지 다채로운 조합이 가능해 취향이나 공간 분위기에 맞춰 구성할 수 있게 한다.

슈퍼싱글부터 퀸, 킹, 라지킹까지 다양한 크기의 제품계열을 갖췄다. 헤드보드는 기능성 패브릭 3종 퓨어아이보리, 린넨베이지, 미스티민트, 어반그레이 등 부드러운 4가지 중립색으로 구성됐다. 파운데이션은 퓨어아이보리, 오트밀베이지, 차콜그레이 등 3가지 색상 중 선택할 수 있게 했다.

또 프레임 2개를 나란히 배치하더라도 매트리스 사이 틈이 최소화되도록 해 단독형·트윈형·연속배치형 등 개인 생활패턴이나 가족구성에 따라 다양한 형태로 활용할 수 있다. 기능성 패브릭이 적용된 쿠션형 헤드보드는 두겹의 고밀도 폼과 패딩으로 구성된 3중 구조로 탄탄한 쿠션감과 부드러운 촉감을 선사한다고 코웨이 측은 설명했다. 여기에 생활 발수·방오 기능을 갖춰 오염에 강하고 관리가 용이하며, E0(최고) 등급 자재를 사용해 안전성과 친환경성까지 강화했다고 덧붙였다.