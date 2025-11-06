[헤럴드경제=김지헌 기자] 안용일 전 삼성전자 UX(사용자 경험)·CX(고객경험) 총괄 부사장이 경기 시흥시 한국공학대학교 교수에 임용된다. 한국공대는 안 전 부사장을 디자인공학부 신임 교수로 임용을 결정했다고 27일 밝혔다.

다음 달 1일부터 강단에 서는 안 교수는 1992년 삼성전자에 입사해 31년간 근무했다. 그가 주도한 사물인터넷(IoT) 서비스 ‘스마트싱스’는 전 세계 5억명 이상 사용하는 플랫폼으로 성장했다.

또 산업포럼(iF) 디자인상 다수를 수상해 국제 경쟁력을 인정받은 그는 데이터 분석과 시각화를 접목한 ‘데이터 기반 UX(Data Driven UX)’를 선도해 왔다는 평가를 받는다.

안 교수는 “한국공대는 산업 현장에서 필요로 하는 인재를 길러내는 데 강점이 있는 대학”이라며 “삼성전자에서 쌓은 데이터 기반 UX 경험을 학생들과 공유하고, 기업과 연계한 연구를 통해 대학과 산업 발전에 기여하겠다”고 말했다.

대학 관계자는 “이번 안 교수의 합류는 디자인공학부의 연구 경쟁력을 높이는 가운데 학생들이 글로벌 산업 현장과 맞닿는 경험을 쌓는 기회가 될 것”이라며 “산업 맞춤형 인재 양성에 더욱더 주력하겠다”고 말했다.