朱 페북서 “김현지, 김병기보다 권력서열 위” 金 “최소한의 예의 있어야”…감사 중지 선언 오전엔 여야 ‘배치기’ 몸싸움…종일 파행·재개

[헤럴드경제=김진 기자] 국회 운영위원회의 6일 대통령실 등에 대한 국정감사가 또 다시 중단됐다. “김현지(대통령실 제1부속실장)가 김병기 원내대표보다 권력서열이 위라는 것”이란 주진우 국민의힘 의원의 페이스북 게시글이 문제가 되면서다. 국회 운영위원장인 김 원내대표는 “위원장이 위원들한테 이런 대우 받아가면서까지 이 위원회를 해야 하느냐”고 말했고, 여야 의원들의 언성을 높이며 결국 정회가 선포됐다.

김 위원장은 이날 주 의원의 페이스북 게시물을 본 직후 “그러니까 김현지 실장이 권력자니까, 내가 거기에 꼼짝을 못한다고 야지(조롱)를 놓은 것”이라며 강한 불쾌감을 드러냈다. 주 의원이 “제가 제 글까지 위원장님한테 평가받아야 합니까”라고 반발하자, 김 위원장은 “그럼 나도 막말해요 되는 거네. 평가받지 않아도 되는 거니까”라고 받아쳤다.

김 위원장은 “동료 의원한테 최소한의 예의란 게 있어야 한다는 건 국민의힘 의원들도 잘 아실 것”이라며 “근데 페이스북을 쓴 거 보니까, 시간을 대충 보니까 오늘 위원회 하는 시간에 쓰셨다”고 지적했다.

주 의원의 페이스북 게시글은 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 실장의 불출석을 비판하는 내용으로, 이날 오전 두 차례에 걸쳐 게시됐다. 주 의원은 게시글에서 “오늘 민주당 문진석 의원이 내가 대통령실 출신이어서 국감 참석이 이해충돌이라고 했다”며 민주당 지도부를 비판했다. 또 “나를 입틀막 하려고 이해충돌 운운하더니, 내 발언을 민주당 의원들이 벌떼처럼 막았다”며 “김병기 원내대표는 급히 국감을 정지했다. 신종 수법”이라고 했다.

이와 관련해 주 의원은 “아까 제 발언에 끼어들고 그런 다음에 쓴 것이다. 제가 틀린 말 했습니까”라며 “사과를 제가 받아야 한다”고 김 위원장에게 항의했다. 그러자 김 위원장은 “내 얘기 들으라고, 듣기 싫음 나가시고”라며 “내가 모욕적으로 생각하면 모욕인 것”이라고 말했다. 이어 “위원회 하는데 안 되니까 위원장한테 야지놓는 저 페이스북 글이나 올리고”라며 “제가 편파적으로 한다는 것이냐”라고 했다.

한편 운영위 국정감사는 이날 오전에도 주 의원에 대한 이해충돌 지적을 둘러싼 여야 설전이 벌어지면서 한 차례 중단됐다. 감사가 중단 직후에는 김 위원장에게 회의 운영에 대해 항의하려 나서던 송언석 국민의힘 원내대표와, 정보위 국정감사에 출석하기 위해 회의장을 나서던 이기헌 민주당 의원이 ‘배치기’를 하며 충돌한 뒤 신경전을 주고받는 사태가 벌어지기도 했다.