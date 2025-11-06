3분기 매출 1조8269억, 영업이익 4653억 분기 최초 해외궐련 매출 5000억원 돌파 니코틴 파우치 회사 인수, 해외 진출 본격화

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G가 3분기에 역대 최대 규모의 매출과 영업이익을 동시에 달성하며 거침 없는 성장세를 이어갔다. 연간 두자릿수 성장도 기정사실화됐다. 본업 중심의 경쟁력 강화와 수익성 중심의 성장 전략이 통했다는 분석이다.

KT&G는 6일 기업설명회를 통해 3분기 연결 기준 매출액이 1조8269억원, 영업이익이 4653억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 11.6%, 11.4% 증가한 수치다. 특히 분기 영업이익은 5년 만에 최고치를 경신했다.

이러한 실적 호조에 힘입어 KT&G는 연간 매출과 영업이익 가이던스를 기존 5~7%, 6~8% 성장에서 각각 두자릿수 성장으로 상향했다.

3분기 실적을 세부적으로 살펴보면, 담배사업부문 매출액은 1조2323억원으로 전년 동기 대비 17.6% 증가하며 분기 사상 최대치를 갈아치웠다. 영업이익은 3718억원으로 전년 대비 11% 성장했다.

특히 해외궐련사업은 중앙아시아, 중남미, 아태 등 주요 시장에서 판매수량 성장과 전략적인 단가 인상 효과로 3개 분기 연속 사상 최대 실적을 달성했다. 매출은 5242억원으로 전년보다 24.9% 증가하며 분기 사상 최초 5000억원을 돌파했다. 영업이익과 수량 역시 각각 22.4%, 12.8% 확대됐다.

궐련 및 NGP(Next Generation Products·전자담배)를 포함한 국내 담배 사업은 심화되는 경쟁 속에서도 압도적인 시장점유율 1위를 유지했다. 해외 NGP 사업은 디바이스 신규 버전 출시 효과 등으로 디바이스와 스틱 판매량이 동시에 증가했다.

KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품 사업부문은 매출이 3598억원으로 16.8% 감소한 반면, 영업이익은 715억원으로 3.9% 성장했다. 고수익 위주로 채널 포트폴리오를 재편하며 매출이 줄었지만, 마케팅 비용 효율화 등을 통해 수익성이 개선됐다.

KT&G는 내년부터 니코틴 파우치 사업의 글로벌 진출을 본격화한다는 목표다. 이를 위해 지난 9월 미국 대형 담배제조사 알트리아(Altria)와 전략적 협력을 강화하는 업무협약(MOU)을 맺고 ASF(북유럽 니코틴 파우치 회사) 공동 인수에 나섰다. 인수 절차는 오는 12월 마무리된다.

주주환원도 충실히 이행할 방침이다. 방경만 KT&G사장은 지난 9월 ‘CEO 투자자 데이’에서 총 주주화원율 100% 이상, 배당성향 50% 이상 등을 골자로 하는 ‘주주환원 배분 원칙’을 공개한 바 있다. 이를 위해 KT&G는 보유 부동산 등 비핵심자산 유동화를 통해 마련한 재원으로 2600억원 규모의 추가 자사주 매입 및 소각을 지난달 28일 완료했다. 또한, 올해 연간 주당배당금 최소금액을 전년 대비 600원 오른 6000원으로 설정했다.

이상학 KT&G 최고재무책임자(CFO)는 “해외궐련사업의 현지완결형 사업체계 고도화를 통해 올해 3분기 역대 최고 매출과 영업이익을 동시에 달성했다”며 “앞으로도 모던 프로덕트와 NGP 중심으로 미래 성장 동력을 확보하고, 본업 경쟁력을 강화해 기업가치와 주주가치를 제고하겠다”고 밝혔다.