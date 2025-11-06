매출 1조9070억원…전년 대비 0.62%↓ 영업 이익률 개선…“효율적 사업관리 성과”

[헤럴드경제=박로명 기자] DL이앤씨는 3분기 연결기준 영업이익이 1167억5600만원으로 전년 동기 대비 40.09% 증가했다고 6일 공시했다. 올해 누적 영업이익은 3239억원이다.

같은 기간 매출액은 1조9069억9500만원으로 0.62% 감소한 것으로 나타났다. 당기순이익은 1263억2100만원으로 178.99% 늘어난 것으로 잠정 집계됐다. 영업 이익률은 지난해 1분기에서 3분기 누적 3%에서 5.7%로 1.8%포인트 상승했다.

DL이앤씨는 “올해 3분기까지 누적 영업이익이 이미 지난해 연간 실적을 상회했다”며 “보수적 경영전략 속에서도 수익성 중심의 경영 성과를 이어가고 있다”고 밝혔다. 이어 “부동산 경기 침체와 건설업황 부진이 지속되는 가운데서도 효율적인 사업관리를 통해 안정적인 실적 흐름을 유지했다”고 덧붙였다.

원가율도 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 해외법인을 합산한 DL이앤씨 3분기 원가율은 87.5%로, 전년 동기 대비 1.6%포인트 하락했다. 회사 측은 작년 하반기부터 효율적인 사업관리 기조를 지속한 결과라고 설명했다. 특히 주택사업 부문 원가율은 지난해 3분기 92.3%에서 올해 3분기 82.6%로 9.7%포인트 개선됐다.

재무 건전성도 유지하고 있다. 3분기 말 기준 연결 부채비율은 98.4%, 차입금 의존도는 10.9%로 업계 평균을 크게 밑돈다. 현금 및 현금성 자산은 2조357억원, 순현금은 9339억원으로 충분한 유동성을 확보하고 있다. 외부 차입에 대한 의존도가 낮아 불확실한 경영환경 속에서도 안정적인 재무구조를 이어가고 있다.

신규 수주는 3조167억원이다. 주택사업 부문에서는 정비사업과 공공주택 개발을 중심으로 견조한 수주 흐름을 이어갔다. 주요 수주로는 장위9재개발(5214억원), SH연희2재개발(3993억원) 등 정비사업과 LH광명시흥 공공택지조성사업(4459억원)이 있다. 올해 4분기에는 서울 및 부산에서 추가적인 도심공공주택복합사업 및 재개발 사업 참여가 예정돼 있다.

DL이앤씨 관계자는 “경기 침체와 업황 부진이 이어지는 상황에서도 원가율 안정화와 철저한 리스크 관리 노력이 전사 실적 회복으로 이어졌다”며 “앞으로도 수익성 중심의 사업 운영과 선제적 리스크 대응을 통해 안정적인 경영 성과를 유지하겠다”고 밝혔다.