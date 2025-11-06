[헤럴드경제=장연주 기자] 국회 법제사법위원회 소속 장경태 더불어민주당 의원이 김건희 여사와 50대 남성 이모씨가 은밀한 관계였다는 점을 알 수 있는 문자메시지가 대량 발견됐다고 주장했다. 이씨는 김 여사에게 일명 ‘건진법사’ 전성배씨를 소개한 것으로 알려진 인물이다.

장 의원은 6일 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “이씨와 관련돼서 (김 여사와) 상당히 은밀한 관계로 보이는 글들이 대량으로 발견됐다는 정보가 있다”고 말했다.

김 여사 관련 여러 의혹을 수사중인 민중기 특별검사팀이 건진법사 법당을 압수수색 할 때 확보한 이씨 휴대전화에서 2013년부터 2016년 사이 김 여사와 주고받은 500여개 문자메시지를 발견했다는 사실에 대해 부연한 것이다.

그러면서 장 의원은 “이씨는 김 여사가 오빠로 부른다는 이종호씨(전 블랙펄 인베스트먼트 대표)와 또 다른 분”이라고 덧붙였다.

이에 진핸자가 ‘특검팀에 따르면 이씨와는 주식거래를 넘어 사적으로도 밀접한 관계라고 하던데 은밀한 관계가 무슨 내용이냐’는 질문에는 “구체적으로 듣지는 못했다”고 답했다.

다만 장 의원은 “이씨는 도이치모터스 주가조작 과정에서 상당한 역할을 했다”며 “이씨가 김 여사와 아주 밀접한 관계가 아니고선 그렇게까지 노력할 의미가 없다”고 주장했다.

특검은 이씨가 2013년 김 여사에게 ‘건진법사는 무당이 아니라 거의 로비스트’라며 소개한 문자 등을 확보한 만큼, 조만간 이씨를 소환해 김 여사 관련 의혹을 캐묻는다는 방침이다.

한편, 김 여사 측은 이씨에 대해 “도이치모터스 1차 주포 (또 다른) 이모 씨로부터 소개받은 사람일 뿐, 투자와 관련해 큰 영향을 미치지 않았다”며 특검이 확대 왜곡하고 있다는 입장을 내놨다.