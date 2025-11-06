당대표 취임 후 첫 광주 방문 거센 반발에 10여초 묵념만

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 6일 취임 후 처음으로 광주를 찾아 국립5·18민주묘지를 참배했다. 참배 현장은 이번 방문을 반대하는 시민단체들의 항의 속에 아수라장으로 변했다.

장 대표 등 국민의힘 지도부는 이날 오후 5·18민주묘지 입구에 도착하자마자 시민단체들의 항의에 직면했다.

시민단체들은 입구에서부터 ‘극우 선동 내란 동조 장동혁은 물러가라’, ‘극우 선동 내란 공범 장동혁은 광주를 떠나라’ 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 막아섰다. 이 과정에서 몸싸움이 벌어지며 일부 시민이 넘어졌다.

장 대표 등은 경찰을 비롯한 경호 인력의 도움을 받아 추모탑으로 향했고, 이 과정에서 시민단체 회원들은 장 대표의 옷깃을 잡아채며 막아섰다. 일부 회원들은 길에 드러눕기도 했다. 결국 장 대표 등은 추모탑 앞에서 10여초간 간단히 묵념만 한 후 자리를 떠났다.

장 대표는 이후 기자들을 만나 “오늘 5·18 민주화 묘역을 찾아서 민주화 영령들에게 헌화와 분향을 하고 묵념으로 예를 갖추려고 했지만, 현장 사정이 여의치 않아 추모탑 앞에서 묵념으로만 예를 갖추게 됐다”며 “안타깝게 생각한다”고 말했다.

장 대표는 “5·18 정신은 그 어느 누구의 것이 아니라, 미래세대를 포함해 대한민국 국민 모두의 것이고, 모두의 것이어야 된다고 생각한다”며 “국민의힘은 그동안 5·18에 대해 진정성 있는 사과를 했고, 강령에 5·18 정신을 계승한다고 명시했다”고 말했다. 이어 “그럼에도 불구하고 진정성이 아직 다 전달되지 않은 거 같다”며 “진정성을 갖고 저희들의 마음이 전달될 때까지 끝까지 최선을 다하고 노력하겠다”고 덧붙였다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서도 “5·18 민주묘역 조성, 5·18 특별법 제정은 모두 국민의힘의 전신인 신한국당 시절 김영삼 대통령의 위대한 결단으로 이뤄진 것들”이라며 “우리 당 강령에는 5·18민주화운동 정신과 조국 근대화 등 산업화 정신을 동시에 계승한다고 명기돼 있다”고 강조했다. 그는 “오월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 국민의힘은 진심을 다해 호남과 동행하겠다”고 말했다.