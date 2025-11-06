45개 박물관 대상 무료 관람 제공 중

[헤럴드경제=김벼리 기자] KB금융그룹은 전국 공립 박물관·미술관의 무료관람 프로그램 이용 현황을 분석한 결과 ‘둘리뮤지엄’이 가장 인기 있는 전시·관람 공간으로 집계됐다고 6일 밝혔다.

KB금융은 문화예술 접근성을 높이기 위해 전국 45개 공립 박물관·미술관을 대상으로 ‘KB 무료관람 프로젝트’를 운영하고 있다.

이날 KB금융은 지난 9월 17일부터 10월 31일까지 약 2개월간의 무료관람 이용 현황 데이터를 토대로 산출한 인기 전시·관람, 체험행사 순위를 공개했다.

가장 인기 있는 전시·관람 공간(신청건수 기준)은 서울 도봉구 쌍문동에 있는 ‘둘리뮤지엄’이 차지했다. 둘리뮤지엄은 만화 ‘아기공룡 둘리’ 속 장면을 전시와 체험으로 재현했다.

체험행사 중에서는 ‘성북어린이미술관 꿈자람’의 2025 SMA 아뜰리에 ‘먹의 춤, 사람의 노래’ 상설 체험활동(840건)이 가장 많은 선택을 받았다. ‘성북구립미술관’ 소장품인 서세옥 작가의 수묵 작업을 어린이·가족 눈높이로 풀어낸 체험형 전시·교육 프로그램이다.

가족(단체) 관람객 관람 신청 기준으로도 ‘둘리뮤지엄’(462팀)이 1위를 차지했다. 2위는 454팀의 가족(단체) 관람객에게 선택받은 서울 서대문구의 ‘서대문자연사박물관’이다. 서대문자연사박물관은 지구와 생명의 역사를 한눈에 선보이는 곳이다.

개인 관람객들은 한적한 분위기 속에서 예술의 깊이를 음미할 수 있는 미술관을 많이 찾았다. 개인 관람객이 가장 많이 찾은 전시·관람공간은 서울 종로구 옥인동 ‘종로구립 박노수미술관’(286건)이었다. 박노수 화백이 40여년간 거주하던 가옥을 미술관으로 탈바꿈한 곳이다.

인천의 ‘영종역사관’(79.65%)은 가장 방문율이 높은 전시·관람공간이었다. 영종역사관은 영종도의 일상과 산업 구조의 변화를 입체적으로 전하는 생활사 박물관이다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 국민이 예술을 통해 일상의 여유와 감동을 나눌 수 있도록 박물관과 미술관, 공연 등 다양한 문화예술 향유의 기회를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.