3단계 성장 구조 전국 순회형 구축 무상 교육으로 실무·상담 역량 강화

[헤럴드경제=박성준 기자] 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스는 신입 설계사를 대상으로 한 교육 체계를 3단계로 고도화했다고 6일 밝혔다.

설계사가 보험을 이해하고 빠르게 정착할 수 있도록 3단계 성장 구조를 전국 순회형으로 구축했다. 보험업 무경력자는 물론 최근 1년 이내 보험업 종사 기간이 6개월 미만이라면 누구나 참여할 수 있다. 모든 신입 설계사는 반드시 이 교육 과정을 이수해야 정식 활동을 시작할 수 있다.

특히 스크리닝 콜(짧은 전화 면접)을 통해 지원자의 동기와 적합성을 검증하고 무단이탈·반복지각·중도포기 시 즉시 미이수 처리하는 등 완주 기반의 교육 철학을 운영한다.

전액 무상으로 진행되는 토스인슈의 신입 설계사 교육은 ▷입문 ▷온보딩(적응) ▷테마 과정으로 구성된다. 이달 중 서울·대전·전주·부산에서 동시에 이뤄진다.

입문 과정은 보험 상품의 구조 이해, 보장 분석, 판매 프로세스 등 실무 기반을 다지는 기본 교육(5일간), 상품 판매 전략, 스크립트 작성·롤 플레잉의 심화 교육(1박 2일), 차월별 챌린지 교육(1박 2일) 등으로 구성돼 상품 이해와 상담 역량을 동시에 성장시킨다.

온보딩 과정에서는 ERP(전사관리시스템)·CRM(고객관계관리)·슬랙 등 디지털 업무 시스템을 실무 환경과 같이 세팅해 토스인슈의 일하는 방식을 빠르게 익히도록 지원한다.

마지막 테마 과정은 고객의 다양한 질문에 대해 신뢰를 이끄는 전문 상담 역량을 강화한다. 이를 통해 의학 인사이트를 바탕으로 한 실전형 보험 전문가 과정을 지향한다.

토스인슈는 전국 단위 상시 운영 시스템을 구축하고 교육 횟수와 참여 기회를 지속 확대할 계획이다.

권주예 토스인슈 교육팀 리더는 “이번 고도화는 단순히 더 많은 설계사를 양성하는 것이 아니라 각자의 성장 여정을 끝까지 지원하기 위한 것”이라며 “보험을 ‘판매’가 아닌 ‘신뢰’의 관점에서 바라보는 문화를 확립하고 이를 뒷받침할 체계적인 교육 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.