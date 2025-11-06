‘색깔 맞추기’ 7회 플레이 시 선착순 50만명 빼빼로데이 선물

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 빼빼로데이를 맞아 오는 11일까지 세븐일레븐과 함께 ‘돈 버는 재미 with 세븐일레븐’을 선보인다고 6일 밝혔다.

카카오뱅크가 지난달 출시한 ‘돈 버는 재미’는 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 ‘카드 짝맞추기’, ‘색깔 맞추기’, ‘빨리 맞추기’, ‘기억력 테스트’ 등 앱테크(애플리케이션+재테크) 4종을 한데 모은 서비스다.

색깔 맞추기에 누적 7회 참여하면 세븐일레븐에서 사용 가능한 선물 교환권을 받을 수 있다. 교환권은 ‘테디베어 인형’, ‘롯데 빼빼로’, ‘크라운 키커바’ 중 1종으로 선착순 50만명에게 랜덤 제공된다. 카카오뱅크 애플리케이션 내 ‘내 쿠폰’ 페이지를 통해 쿠폰번호를 세븐일레븐 앱에 등록하면 전국 세븐일레븐 매장에서 교환할 수 있다.

카카오뱅크는 ‘돈 버는 재미’ 출시 이후 정관장, 농심 등과 함께 제휴를 맺고 고객들에게 다양한 제휴사 혜택을 제공하고 있다. 세븐일레븐과는 세 번째 제휴다. 현재까지 ‘돈 버는 재미’에 참여한 누적 고객 수는 380만명을 돌파했다.

카카오뱅크 관계자는 “향후 라이프스타일·뷰티·외식 등 다양한 분야의 제휴사와 협력을 통해 고객에게 더욱 많은 혜택을 드릴 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.