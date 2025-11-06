[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본의 대표적인 겨울 여행지들이 전 세계 스키어들의 발길을 맞이한다. 세이부 프린스 호텔즈 월드와이드는 자사가 운영하는 후라노 스키리조트, 시가고원 야케비타이야마 스키리조트, 묘코 스기노하라 스키리조트가 2025년 겨울 시즌부터 글로벌 스키시즌권 ‘아이콘 패스’ (Ikon Pass)’ 네트워크에 공식 합류한다고 발표했다.

아이콘 패스는 미국 콜로라도 덴버에 본사를 둔 알테라 마운틴 컴퍼니(Alterra Mountain Company)가 운영하는 세계적 수준의 멀티 스키시즌권이다. 북미와 유럽을 비롯해 약 70개의 최고급 스키리조트를 자유롭게 이용할 수 있으며, 미국 디어밸리·스팀보트·잭슨홀·아스펜 스노우매스, 일본 니세코 유나이티드 등이 포함되어 있다. 최근 ‘글로벌 스키시즌권’과 ‘해외 스키여행’ 관심이 높아지면서 한국 스키어들 사이에서도 큰 주목을 받고 있다.

한국은 최근 몇 년 사이 ‘겨울스포츠’와 ‘해외 스키시즌권’ 관련 검색량이 급격히 늘었다. 국내 스키장의 운영 기간이 짧고 설질이 불안정한 반면, 일본은 기후 조건이 안정적이고 12월부터 4월까지 긴 시즌을 즐길 수 있다. 세심한 서비스와 숙련된 슬로프 관리로 한국인에게 ‘가장 가까운 해외 스키여행지’로 각인되어 있다.

이번 합류로 세이부 프린스 호텔즈의 스키리조트는 니세코 유나이티드와 함께 아이콘 패스를 통해 이용할 수 있는 일본 주요 거점으로 포함됐다. 회원들은 하나의 시즌권으로 북미, 유럽, 일본을 자유롭게 오가며 스키를 즐길 수 있게 되어, 여행 범위가 대폭 확대된다.

요시키 카네다 세이부 프린스 호텔즈 월드와이드 대표이사는 “후라노, 시가고원, 묘코 스기노하라의 글로벌 스키시즌권 합류는 일본의 겨울 브랜드를 세계 무대에 올려놓는 중요한 이정표”라며 “한국을 비롯한 전 세계 스키어들에게 일본만의 설질과 서비스, 그리고 진정한 겨울여행의 가치를 전달하겠다”고 밝혔다.

홋카이도 중심부에 자리한 후라노 스키리조트는 ‘후라노 분지 파우더’라 불리는 특유의 눈으로 유명하다. 총 28개 코스와 최장 4,000미터 롱슬로프를 보유해 가족 단위 여행객은 물론, 고급 카빙과 파우더 라이딩을 즐기는 스키어에게도 사랑받는다. 인접한 신후라노 프린스 호텔에서는 숙박·온천·식사를 한곳에서 즐길 수 있어 한국 스키어에게 가장 인기 있는 일본 스키여행지 중 하나다.

나가노현 시가고원 야케비타이야마 스키리조트는 해발 2,000미터의 고지대에 위치해 안정적인 적설량을 자랑하며, 유네스코 생물권보전지역의 아름다운 자연 속에서 국제적 명성을 얻고 있다. 1998년 나가노 동계올림픽 스노보드 경기가 열렸던 곳으로,2개의 곤돌라와 3개의 리프트가 다양한 코스를 연결한다. 초급자부터 전문가까지 모두가 만족할 수 있는 코스 구성이 특징이다.

니가타현 묘코 스기노하라 스키리조트는 일본 최장급 8.5킬로미터 슬로프와 1,100미터 이상의 고도차를 갖춘 리조트로, 깊고 풍부한 적설량을 자랑한다. 자연지형을 살린 트리런 코스와 넓은 카빙존은 ‘파우더스노우의 성지’로 불리며, 숙련 스키어 사이에서 ‘일본의 숨은 보석’으로 통한다.

아이콘 패스는 전 세계 70여 개 리조트를 대상으로 무제한 또는 최대 7일 이용이 가능하다. 성인 기준 가격은 1519달러이며, 일부 제한이 있는 베이스 패스는 1099달러에 판매된다. 스키시즌권 소지자는 가족 및 친구 리프트권 할인, 투어 혜택 등의 부가 서비스도 함께 누릴 수 있다.

세이부 프린스 호텔즈 월드와이드는 일본과 해외 주요 도시에 총 95개의 호텔,10개의 스키리조트,31개의 골프장을 운영하는 글로벌 레저기업이다. 프린스 스노우 리조트는 일본 내외 10개 스키리조트를 보유하고 있으며, 숙박과 스키를 결합한 프리미엄 겨울 휴양을 제공한다. 후라노, 시가고원, 묘코를 비롯한 각 리조트에는 스키 스쿨, 렌탈 샵, 온천 시설 등이 갖춰져 있어 가족 여행객과 초보 스키어도 편리하게 이용할 수 있다.

이번 아이콘 패스 합류로 일본의 ‘스키시즌권 여행’이 한층 접근하기 쉬워짐에 따라, 한국을 비롯한 아시아 스키어들의 일본행 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 최근 엔화 약세 로 여행비 부담이 줄어들면서, 일본은 올겨울 한국 스키어에게 가장 주목받는 해외 스키 목적지 중 하나로 떠오르고 있다.