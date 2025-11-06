중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원(이하 ‘한유원’)은 소상공인의 우수 제품을 널리 알리기 위해 ‘2025 라이브커머스 쇼룸’을 오는 11월 8일부터 9일까지 이틀간 서울 성수동에서 운영한다.

이번 행사는 소상공인의 경쟁력 있는 제품을 홍보하고, 소비자와의 소통을 통해 소상공인과 소비자가 연결되는 교류의 장을 마련하기 위해 기획됐다.

쇼룸은 기차 여행을 콘셉트로 구성되어 관람객이 여행하듯 각 부스를 둘러보며, 패션·뷰티·리빙·식품 등 다양한 분야의 소상공인 20개사 제품을 한자리에서 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

이외에도 현장에서는 해시태그 이벤트, 구매 고객 대상 이벤트 외에도 스탬프 투어 굿즈 증정 프로그램과 포토부스 등 체험형 콘텐츠가 함께 운영된다.

행사 개막에 앞서 11월 7일 오후 2시, 글로벌 K-팝 그룹 ‘피원하모니(P1Harmony)’의 인탁이 행사장을 방문해 포토콜 이벤트를 진행하며, 사전 홍보를 이어갈 예정이다.

한국중소벤처기업유통원 이태식 대표이사는 “이번 행사는 우수한 소상공인 제품을 직접 체험하고, 온라인 판로지원의 성과를 현장에서 느낄 수 있는 자리”라며 “앞으로도 소상공인들의 지속 가능한 성장과 판로지원 확대를 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.