[헤럴드경제=민성기 기자] 대한민국 축구 국가대표 이강인(24·파리 생제르맹 FC)이 연인인 ‘두산家 5세’ 박상효씨와의 데이트 현장이 포착됐다.

최근 SNS ‘틱톡’에는 이강인과 그의 여자친구 박씨의 심야 파리 데이트 현장 영상이 올라와 누리꾼 사이에서 화제다.

영상 속 두 사람은 명품 시계 브랜드인 ‘롤렉스’ 매장에서 다정하게 걸어 나온 뒤 영상을 촬영하는 현지 팬을 발견하고는 살짝 떨어져 걷는다.

경호원은 두 사람을 매장 근처에 세워둔 포르쉐로 안내했고, 이강인은 영상을 찍는 팬에게 손으로 제지하는 모습을 보이기도 했다. 이후 다소 어색해하며 걸어간 그는 여자친구에게 조수석 차 문을 직접 열어주는 다정한 모습도 보였다. 이후 운전석에 탑승해 직접 차를 몰고 현장을 떠났다.

앞서 이강인은 테니스장에서 박씨와 데이트 중인 모습이 포착돼 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 지난 5월에는 PSG가 유럽챔피언스리그(UCL)에서 우승하자 유니폼을 입은 박씨를 경기장 안에 들어오게 하는 등 공개적으로 연인임을 간접 인정했다.

당시 경기장에는 부모님과 누나가 참석했으며 이강인은 박씨의 손을 잡고 자신의 금메달을 걸어주는 제스처를 취해 눈길을 끌었다.

박씨는 1999년생으로 이강인보다 2살 연상이다. 두산그룹 7대 회장을 지낸 박용성 명예회장의 손녀이자 박진원 두산밥캣코리아 부회장의 딸이기도 하다. 현재 프랑스에서 대학원 과정을 밟고 있는 것으로 알려졌다. 이강인의 친누나가 파리 한인모임을 통해 박씨를 알게된 뒤 이강인에게 소개한 것으로 전해진다.