중기부 장관 ‘취임 100일 비전’발표 벤처·R&D·스마트공장 육성총력 AI·딥테크 중심 성장전략 집중추진

한성숙 중소벤처기업부 장관은 벤처 붐 조성을 위해 벤처 기업 활성화와 중소기업에 대한 연구·개발(R&D) 투자 확대 등 성장 전략을 집중적으로 추진하겠다고 밝혔다.

한 장관은 5일 서울 강남구 팁스타운에서 취임 100일 기자 간담회를 갖고 “취임 후 100일간은 회복에 집중했다면, 앞으로는 중소기업·소상공인의 성장에 집중하겠다”며 이같이 밝혔다.

우선 벤처투자 시장 40조원 조성을 중심으로 한 ‘어게인 벤처붐’ 비전을 제시했다.

모태펀드 출자 예산을 두 배 이상 확대하고, 연기금·퇴직연금 등의 벤처펀드 출자를 허용해 민간 투자를 촉진하는 게 핵심이다.

한 장관은 “금융권·국민 등의 벤처투자를 위한 다양한 제도를 마련할 것”이라고 말했다.

이어 “중소벤처기업부는 모태펀드 출자 예산을 두 배 이상 확대하고 존속 기한을 연장하는 등 벤처투자의 마중물 역할을 하겠다”고 강조했다.

이와 함께 청년창업가 1000개사, 팁스 선정기업 1200개사 등 유망 창업기업을 해마다 6000개사 이상 육성해 ‘모두의 창업’ 시대를 열 계획이다.

또 내년부터 인공지능(AI)·딥테크 분야에 13조5000억원 규모의 ‘넥스트 유니콘 프로젝트’(Next Unicorn Project)를 본격적으로 가동한다.

한 장관은 “유니콘 프로젝트는 스타트업 펀드, 스케일업 펀드, 유니콘 펀드 등 세 가지로 추진할 것”이라며 “현재 국회에 발의된 중소기업의 AI 확산법도 적극적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.

이어 중소기업의 성장 분야에도 투자할 방침이다. 역대 최대 규모인 2조2000억원으로 편성된 내년도 중소벤처 연구·개발(R&D) 예산이 핵심 자산이다.

기업 승계 활성화를 위해 ‘인수·합병(M&A)형 기업승계 특별법’(가칭) 제정도 추진한다.

대출을 보유한 소상공인 약 300만명을 모니터링해 선제적으로 위기징후를 포착하고, 이를 진단해 정책자금 지원, 채무조정, 폐업 등을 맞춤형으로 지원한다.

폐업 후 재취업도 정부가 뒷받침하겠다는 게 한 장관의 설명이다.

한 장관 “중기부에 와보니 소상공인이라 부르지만 각각의 상황들이 다르고, 이들에 대한 정책을 펴면 한정된 예산 하에서 혜택을 받고 못받고가 나뉘고, 기준을 정하는 일도 매우 어려웠다”고 말했다.

그러면서 “중소기업, 소상공인의 당면과제와 지원체계를 좀 더 간결하고 단순화시켜서, 회복을 위한 예산과 미래 성장을 위한 예산으로 구분해 분류하는 작업을 하고 있다”고 밝혔다.

한 장관은 “취임 이후 이틀에 한 번 꼴로 중소기업, 스타트업·소상공인 등 분야별로 총 31회의 정책 현장 투어를 했다”고 밝혔다.

이어 “내수 부진 위기 속에 상생페이백·동행세일·온누리상품권 환급 등을 통해 4조1000억원 이상의 소비 진작 효과를 창출했다”고 강조했다. 유재훈 기자