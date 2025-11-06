“정치 특검, 뭐든 할 테면 해 보라”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 6일 “이명현 해병 특검이 저를 수개월간 출국금지하고 출국금지 기간도 연장했다는 우편 통지를 어제 확인했다”고 밝혔다.

한 전 대표는 이날 오전 페이스북에 “저를 수십번 상습 고발해 온 친정권 고발 전문 단체 ‘사세행’이 오래전에 저를 근거 없이 고발한 것이 이유라고 한다”며 이같이 적었다.

그는 “저 사세행 고발은 이종섭 전 국방부 장관에 대한 법무부의 출국금지 해제, 인사 검증이 잘못되었다는 주장인 것으로 보이는데, 그것이 법적으로 문제 된다고도 생각 않지만, 무엇보다 저는 이 전 장관 출국금지 해제 당시(2024년 3월)에도, 인사 검증 결과가 나온 당시(2024년 1월)에도 모두 법무부 장관이 아니었으므로 당연히 저와 무관하다”고 강조했다.

아울러 “제가 2024년 3월 이종섭 (당시 주호주) 대사의 귀국을 강력히 요청하고, 2024년 7월 대법원장이 정하는 채 상병 특검 도입을 주장했던 것만 생각해 봐도 이명현 특검이 얼마나 말이 안 되는 정치 수사를 하는 것인지 알 수 있다”고 주장했다.

한 전 대표는 “이명현 특검은 법원 판결로 거짓으로 확인된 저에 대한 청담동 술자리 음모론을 특검 재직 중 자기 SNS에 올렸고 과거 김대업 병풍 조작 수사에 관여하기도 한 사람인데, 어떻게 해서든 저를 정치적으로 공격해 권력에 잘 보이기 위한 자기 장사하려는 것으로 보인다”고 지적했다.

그러면서 “‘이명현 정치 특검’에게 ‘뭐든 할 테면 해 보라’는 말씀드린다”고 덧붙였다.