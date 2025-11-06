[헤럴드경제=민성기 기자] 30여 년간 국민의힘에 몸담았던 홍준표 전 대구시장이 특검과 재판 등을 통해 연일 쏟아지는 윤석열 전 대통령과 김건희 여사 논란과 관련해 국민의힘에서 감당할 수 없을 것이라고 내다봤다.

홍 전 시장은 6일 자신의 SNS를 통해 당을 향해 “매일같이 쏱아지는 김건희 여사의 추문에 윤석열 전대통령의 법정에서 전직 대통령답지 않는 처신이 보수진영 국민들을 크게 실망케 한다”며 “장동혁 대표의 몸부림이 측은 하긴 하지만 아무래도 윤통 집단이 저지른 죗과를 덮기에는 힘이 부치는 것 같다”고 평가했다.

여권에서 나오고 있는 국민의힘 해산에 대해선 “통합진보당 사례를 보면 단기간에 해결 되기는 어려울거로 보이지만 추경호 등이 기소되고 권성동 사건에서 통일교·신천지 등의 국힘 경선 농단이 확인되면 정당 해산은 불가피할 것”이라고 말했다.

이어 “다만 그 시기가 지방선거 전이냐 차기 총선 전이냐 차이가 있을 뿐”이라고 했다.

이어질 선거에 대해선 “차기 총선을 앞두고 정당해산 청구가 되면 총선 참패는 불보듯 뻔하다”라며 “강제 해산 당할 바엔 차라리 자발적 해산을 하고 윤통 세력과 윤통 정권 몰락을 초래한 한동훈 세력은 척결한 후 새롭게 다시 시작하는게 보수진영 재건을 위해 바람직 할 것”이라고 주장했다.

그러면서 “암덩어리를 안고 가봐야 살이 되진 않는다”고 덧붙였다.