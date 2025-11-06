광주 서부농수산물도매시장, 농산물 신품종 홍보

사과·배·단감·포도·감귤 등 5품목 17종

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 최근 서부농수산물도매시장에서 농촌진흥청 주관으로 ‘농산물 신품종 홍보·전시 행사’를 개최했다고 6일 밝혔다. .

이번 행사는 도매시장 유통 종사자들에게 다양한 신품종을 소개하고, 이를 바탕으로 도매시장 활성화와 경쟁력 제고에 기여하고자 마련됐다.

행사에는 서부농수산물도매시장 관리사무소, 농촌진흥청, 도매법인 관계자, 경매사, 중도매인 등 약 50여명이 참석했다.

이날 행사에는 농촌진흥청이 개발한 신품종 ▷사과(‘골든볼’ 등 4종) ▷배(‘철원’ 등 4종) ▷단감(‘감풍’ 등 3종) ▷포도(‘슈팅스타’ 등 3종) ▷감귤(‘미니향’ 등 3종) 등 5개 품목 17종이 전시됐다.

참석자들은 품종별 숙기, 당도, 저장성 등 주요 특징과 출하시기, 포장재 등 유통 정보를 안내받고, 신품종을 직접 시식하며 품평을 진행했다.

임진석 서부농수산물도매시장관리사무소장은 “이번 행사를 계기로 신품종 유통이 확대돼 도매시장 품목 다양화와 거래 활성화로 이어지길 기대한다”고 말했다.